Бубнов назвал оптимальную позицию для Кругового в ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре Данила Кругового из ЦСКА.

«Мне кажется, Круговому комфортнее всe-таки играть защитника. Закрыть он фланг может, и там не нужно постоянно туда-сюда носиться, когда ты играешь по всему флангу.

Не надо участвовать столько в прессинге и иметь постоянного оппонента, потому что, когда он крайнего защитника играет, его, как правило, не держат и он спокойно подключается, больше свободы.

Для него это значительно комфортнее, чем когда его ставят даже не столько на место вингера, сколько на место инсайда, чуть ли не нападающего играет. Там сейчас народу хватает», – заявил Бубнов.