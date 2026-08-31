Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о домашнем матче красно-белых с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

– Я не удивлeн тому, что «Спартак» не смог обыграть «Оренбург». Команда нас приучила, что после победы в дерби в следующем туре не может разобраться с клубом ниже рангом. Понятно, «Спартак» владел каким-то преимуществом, но оно было не таким явным, чтобы выигрывать матч.

– Даку пришeлся ко двору «Спартаку»?

– Вообще, он один из лучших центральных форвардов в Премьер-лиге, он качественный игрок, это видно. С его фактурой он продавливает защитников, чего не было, к тому же помогает в атаке тому же Угальде.