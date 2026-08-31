Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о домашнем матче красно-белых с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ.
– Я не удивлeн тому, что «Спартак» не смог обыграть «Оренбург». Команда нас приучила, что после победы в дерби в следующем туре не может разобраться с клубом ниже рангом. Понятно, «Спартак» владел каким-то преимуществом, но оно было не таким явным, чтобы выигрывать матч.
– Даку пришeлся ко двору «Спартаку»?
– Вообще, он один из лучших центральных форвардов в Премьер-лиге, он качественный игрок, это видно. С его фактурой он продавливает защитников, чего не было, к тому же помогает в атаке тому же Угальде.
- Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
- Красно-белые с 13 очками после 6 туров занимают 2-е место в РПЛ. «Оренбург» идет 9-м с 7 баллами.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»