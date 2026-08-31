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Реакция Червиченко на ничью «Спартака» с «Оренбургом»

31 августа, 09:40
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о домашнем матче красно-белых с «Оренбургом» (1:1) в 6-м туре РПЛ.

– Я не удивлeн тому, что «Спартак» не смог обыграть «Оренбург». Команда нас приучила, что после победы в дерби в следующем туре не может разобраться с клубом ниже рангом. Понятно, «Спартак» владел каким-то преимуществом, но оно было не таким явным, чтобы выигрывать матч.

– Даку пришeлся ко двору «Спартаку»?

– Вообще, он один из лучших центральных форвардов в Премьер-лиге, он качественный игрок, это видно. С его фактурой он продавливает защитников, чего не было, к тому же помогает в атаке тому же Угальде.

  • Гол у «Оренбурга» забил Руслан Куль на 66-й минуте. У «Спартака» отличился Мирлинд Даку, реализовавший пенальти на 76-й.
  • Красно-белые с 13 очками после 6 туров занимают 2-е место в РПЛ. «Оренбург» идет 9-м с 7 баллами.

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Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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Кривая да нелёгкая
1788158650
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Айболид
1788159441
Да понятно - чтобы оправдать покупку фашиствующего албаноида, "чистяковым" даны указания, как помогать этому фашику повышать результативность.
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Интерес
1788162408
Пока что Даку послали в...рифму и неизвестность.
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ПалкоВводецъ007
1788163353
У свинарни все очки с тухлой судейской помощью. Одним словом антинародные. Гыгыгы
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laynisov
1788164588
Комментарий скрыт модератором
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