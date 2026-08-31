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  • Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»

Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»

31 августа, 10:58
12

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в мачте 6-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:1).

11-метровый был назначен после стыка Равиля Нетфуллина и Даниила Кондакова в штрафной хозяев. ВАР не вмешался в эпизод.

«Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.

Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.

Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок «Факела» помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову. На мой взгляд, это 11-метровый», – сказал Орлов.

  • Александр Соболев реализовал пенальти на 90+2-й минуте.
  • Главным судьей матча был Антон Фролов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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1788164014
Гена, кто бы сомневался в твоём вердикте? Тут нарушение на два пенальти!!! Ты лучше расскажи про блестящую игру своей команды, у тебя это неплохо получается, когда она играет более, чем посредственно. Кстати, а поганое ВАРево с двумя "честными парнями" у экрана "не вмешалось", или "уже было отключено", как утверждает Тимур Журавель?Если так, то это уже поляна прокуратуры.
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ПалкоВводецъ007
1788164393
Правильно разобрал чистый пенадьти. Гыгыгы
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laynisov
1788164573
Комментарий скрыт модератором
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ТяжелаяАртиллерия
1788165530
Комментарий скрыт модератором
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Мага 13
1788166089
может конечно я чего-то не понимаю в нынешних правилах, игрок Факела пытается сыграть в мяч, возможно на долю секунды не успевает(в динамике сложно понять), и в этот момент кондаков как косой сзади подрубает на замахе его левую ногу, цепляется бутсой за газон, падает сам и сносит игрока соперника. в любом случае Нетфуллин был ближе к мячу и пытался прервать передачу. кондаков же, судя по видео, хотел пробить в касание, старался опередить игрока соперника, но в покадровом просмотре с любых ракурсов видно что игрок Зенита не успевает это сделать, и влетает на замахе в игрока Факела, пытающегося прервать передачу Луиса Энрике. тут явный фол в атаке, пенальти и не пахнет, и не видит это только слепой, либо финансово ангажированный человек.
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FWSPM
1788167020
Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова. То что кондаков срубил нетфуллина под опорную ногу подбежав сзади никакой ракурс не изменит. Хорош уже эту пургу нести. Парень оказался рецедивистом. И как выяснилось не только он. На варе снова сидел буланов как и в том матче когда точно таким же пенальти убили махачкалу в кубке. ЭСК тогда сказала что судьи ошиблись. Посмотрим что скажут на этот раз.
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Дубина
1788169623
А что дед должен был что то сказать другое про блох??
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boris63
1788174032
Птица-говорун, в общем, трепло.
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