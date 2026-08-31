Орлов высказался о пенальти в пользу «Зенита» в игре с «Факелом»

Комментатор Геннадий Орлов прокомментировал эпизод с назначением пенальти в мачте 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

11-метровый был назначен после стыка Равиля Нетфуллина и Даниила Кондакова в штрафной хозяев. ВАР не вмешался в эпизод.

«Непростой эпизод, потому что его надо смотреть не из-за ворот, а с другого ракурса! Что называется, со спины. Тогда четко видно, какой контакт произошел в ногах.

Игрок «Факела» Нетфуллин находился на полтуловища сзади от Кондакова, опаздывал к мячу. И в мяч в итоге-то не сыграл. Однако он развернул свой левый голеностоп под ногу Кондакову.

Зенитовец уже собирался замыкать классный пас Луиса Энрике (тот все исполнил здорово), но попал в ногу Нетфуллину. Почему? Игрок «Факела» помешал, нарушил правила. Для меня это пенальти. Нетфуллин не добирался до мяча и мог только ценой фола не позволить пробить Кондакову. На мой взгляд, это 11-метровый», – сказал Орлов.