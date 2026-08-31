Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ «Факел» – «Зенит» (0:1).

11-метровый был назначен после стыка хавбека воронежцев Равиля Нетфуллина и полузащитника гостей Даниила Кондакова в штрафной хозяев. ВАР не вмешался в эпизод.

«Очень много пенальти, которые арбитры долго смотрят на ВАР. И у меня много вопросов ко многим назначенным одиннадцатиметровым. Не понимаю логику решения. Пенальти должен быть однозначным, стопроцентным, когда нет никакой другой точки зрения.

И это не только про пенальти в ворота «Факела». Но стоит отметить, что судьи стали лучше следить за затяжкой времени – время на вбросы аута, игнорирование искусственных падений. А пенальти – это большая проблема нашего судейства, хотя это решающий фактор в матчах», – сказал Семин.