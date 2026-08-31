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  • Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»

Семин – о пенальти в пользу «Зенита»: «Не понимаю логику решения»

31 августа, 13:49
23

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о пенальти в матче 6-го тура РПЛ «Факел»«Зенит» (0:1).

11-метровый был назначен после стыка хавбека воронежцев Равиля Нетфуллина и полузащитника гостей Даниила Кондакова в штрафной хозяев. ВАР не вмешался в эпизод.

«Очень много пенальти, которые арбитры долго смотрят на ВАР. И у меня много вопросов ко многим назначенным одиннадцатиметровым. Не понимаю логику решения. Пенальти должен быть однозначным, стопроцентным, когда нет никакой другой точки зрения.

И это не только про пенальти в ворота «Факела». Но стоит отметить, что судьи стали лучше следить за затяжкой времени – время на вбросы аута, игнорирование искусственных падений. А пенальти – это большая проблема нашего судейства, хотя это решающий фактор в матчах», – сказал Семин.

  • Александр Соболев реализовал пенальти на 90+2-й минуте.
  • Главным судьей матча был Антон Фролов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Факел Семин Юрий
Комментарии (23)
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ТяжелаяАртиллерия
1788174656
Комментарий скрыт модератором
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VVM1964
1788174749
Всем всё ясно, вернее не понятно, как можно так бессовестно судить (подсуживать), кроме зенитовской когорты !🤬
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Garrincha58
1788174756
А почему Динамо пенальти дали там вообще чиркнуло по ноге это что пенальти??? Млять сколько можно эти тупые высказывания выкладывать. Сёмин купите себе очки или сиди и помалкивай. В таком почтенном возрасте многие вещи уже не поддаются логике
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boris63
1788175442
Палыч спроси у птицы Орлова, он тебе объяснит, даже скажет с какой стороны надо смотреть.
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Semenycch
1788178834
Шпалыч прав! Но с другой стороны у защитников должны быть зачатки мозгов, как можно столь неосторожно играть в собственной штрафной?
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KayGo
1788178855
Всё Палыч понимает, скромничает! Ну а так, конечно давать пенальти надо давать за железобетонное нарушение правил, жестко наказывать за симуляцию!А то последователей дельфина подразвелось в последнее время!
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subbotaspartak
1788180613
...Пенальти должен быть однозначным, стопроцентным, когда нет никакой другой точки зрения.... Судья - Пациент скорей жив, чем мёртв. ВАР - Пациент скорей мёртв, чем жив.
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"supermax"
1788182776
Тут нет других точек зрения.... Только точки презрения.. Зпрф!
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Ивантеевец
1788183238
Палыч, эту логику никто не понимает, кроме альтернативно одаренных с берегов Невы У них же как у баранов - вижу цель, не вижу препятствий.
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Strig
1788183669
ЗПРФ... сказать более нечего
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