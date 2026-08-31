Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о восстановлении игрока после травмы.

– Когда Баринов сможет вернуться на поле?

– Сейчас не стоит торопиться, МРТ пока не дала стопроцентной ясности. Предварительно, возможно, удастся обойтись консервативным лечением. Но более точно будет понятно в течение двух недель, когда сойдет опухоль и сделаем повторную МРТ. Тогда и будет понятно, требуется хирургическое лечение или нет.

– Какие минимальные сроки восстановления?

– Если консервативное лечение, то не больше трех месяцев.