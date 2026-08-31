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  • Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене

Баринов может вернуться в состав ЦСКА без операции на колене

31 августа, 10:39
4

Владимир Кузьмичев, представитель полузащитника ЦСКА Дмитрия Баринова, высказался о восстановлении игрока после травмы.

– Когда Баринов сможет вернуться на поле?

– Сейчас не стоит торопиться, МРТ пока не дала стопроцентной ясности. Предварительно, возможно, удастся обойтись консервативным лечением. Но более точно будет понятно в течение двух недель, когда сойдет опухоль и сделаем повторную МРТ. Тогда и будет понятно, требуется хирургическое лечение или нет.

– Какие минимальные сроки восстановления?

– Если консервативное лечение, то не больше трех месяцев.

  • Ранее ЦСКА сообщил, что Баринов пропустит от трех до шести месяцев из‑за частичного повреждения передней крестообразной связки и внутренней боковой связки коленного сустава.
  • 29-летний хавбек провел за красно-синих 5 матчей в этом сезоне.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Баринов Дмитрий
Комментарии (4)
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1788164437
Здоровья ему. А команда пусть за это время настолько окрепнет, что в его надобности в ней встанет вопрос даже у его ходатаев и инициаторов идиотской покупки этого футбольного раба.
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Эном айс
1788165412
Комментарий удален пользователем
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АЛЕКС 58
1788167643
Не нужно спешить! Пусть лечится основательно. Без него спокойнее!
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Mirak92
1788170848
Не надо
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