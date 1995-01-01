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    ⚡️ «Байер» объявил о летнем трансфере Азмуна

    «Байер» согласовал трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Он пополнит немцев летом в качестве свободного агента.

    Контракт иранца с «Байером» рассчитан до 2027 года.

    • Также на Азмуна претендовал «Бернли».
    • В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
    • Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.

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    Источник: твиттер «Байера»

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    Сегодня, 20:49
    Комментарии31
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      Рейтинг: +1112

      Форвард 79 3 минуты назад

      С кем только Азмун контракт не согласовывал.
      Не давно с Лионом согласовал, сейчас с Баером, а летом решит в Питере остаться

      0
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      ...
      Рейтинг: +10993

      Вомбат > Форвард 79 3 минуты назад

      Это невозможно. В январе Зенит сделал ему последнее предложение, и тот его официально отклонил. А сейчас он подписал обязательство с Байером. Если передумает, у него не хватит денег расплатиться.

      0
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      Рейтинг: +13159

      Cleaner 11 минут назад

      Будут с Луневым на скамеечке общаться...)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10993

      Вомбат > Cleaner 5 минут назад

      Нет, если будет здоров, то будет играть. Байер решил продать Шика в Барселону. Не знаю за сколько, но думаю, что миллионов за 40. Азмун нисколько не хуже Шика.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3140

      ААМ 17 минут назад

      Зениту помог. Поможет ли Байеру?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10993

      Вомбат > ААМ 4 минуты назад

      Думаю, да. А еще раньше, весной поможет Зениту с Бетисом.

      0
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      Рейтинг: +1684

      Dr.Metal 30 минут назад

      Для Азмуна это лучший выбор из имеющихся, уж не Лион точно. Для Зенита тоже плюс. До конца сезона ещё явно поможет, а продать его ща условные 3 миллиона для Газпрома смысла нет. Посидит Сергеев на лавочке полгода и вперёд. А там второго Клаудиньо привезут

      2
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      ...
      Рейтинг: +5391

      Давид59 > Dr.Metal 6 минут назад

      Продавать всегда есть смысл. Есть такая штука как ФФП.

      0
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      Рейтинг: +289

      Беспонтий 32 минуты назад

      скоро бисексуалам из красно белого биде и писать не о чем будет

      5
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      Рейтинг: +665

      Каменный стояк 37 минут назад

      Сколько бюджетных денег было слито на этом арабе......а сколько Газовик спускает ещё...... покупают всякий сброд за бешенные деньги, а отдают потом бесплатно......

      2
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      Рейтинг: +25379

      slavutiq70 39 минут назад

      Нормально так , бесплатно отдали , хорошо работают ,,,,

      3
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      Рейтинг: +4179

      Блямба 42 минуты назад

      Ну..достойно..
      Лунёва разминать тоже надо.

      3
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      Рейтинг: +6484

      vladik12 42 минуты назад

      Это значит, на остаток сезона "Бзенит" Сердарика потерял. Мыслями он будет уже не здесь.

      3
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      Рейтинг: +2034

      Валерий1965 46 минут назад

      Неужели эта санта- Барбара с Азмуном закончилась?)))))

      1
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