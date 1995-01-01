⚡️ «Байер» объявил о летнем трансфере Азмуна

С кем только Азмун контракт не согласовывал.
Не давно с Лионом согласовал, сейчас с Баером, а летом решит в Питере остаться
«Байер» согласовал трансфер нападающего «Зенита» Сердара Азмуна. Он пополнит немцев летом в качестве свободного агента.
Контракт иранца с «Байером» рассчитан до 2027 года.
- Также на Азмуна претендовал «Бернли».
- В этом сезоне Азмун забил 10 голов и сделал 4 ассиста в 21 матче.
- Азмун всю взрослую карьеру проводит в России.
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