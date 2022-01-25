Гендиректор «Зенита» Медведев – об Азмуне: «Внутренняя клубная кухня не должна быть достоянием общественности»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать ситуацию с нападающим Сердаром Азмуном.

В субботу иранец нарушил антиковидный протокол, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером».

В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.

«Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.

Контракт форварда с клубом истекает летом.

«Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим», – сказал Медведев.

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