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    Гендиректор «Зенита» Медведев – об Азмуне: «Внутренняя клубная кухня не должна быть достоянием общественности»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать ситуацию с нападающим Сердаром Азмуном.

    • В субботу иранец нарушил антиковидный протокол, самовольно отправившись на подписание контракта с «Байером».
    • В понедельник стало известно, что он заразился коронавирусом.
    • «Зенит» намерен оштрафовать Азмуна, а также рассматривает вариант с переводом его в дубль.
    • Контракт форварда с клубом истекает летом.

    «Не знаю, откуда у вас сведения по Азмуну. У нас есть внутренняя клубная кухня. Что на ней варится и запекается, не должно быть достоянием общественности. О результатах мы сообщим», – сказал Медведев.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:27
    Комментарии3
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      Рейтинг: +20338

      JTherry 13 минут назад

      "кашевар" хренов...) вся рецептура бомжей - "достояние общественности"...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +12547

      NewLife 27 минут назад

      Даже несмотря на то, что клуб находится на содержании у этой общественности(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11609

      Fusballer 34 минуты назад

      Настолько там всё мутно.

      2
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