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    Несколько игроков «Челси», включая Лукаку, недовольны Тухелем (Marca)

    У главного тренера «Челси» Томаса Тухеля возникли проблемы в отношениях с некоторыми футболистами команды.

    Методами работы немецкого специалиста недовольны несколько игроков, включая Ромелу Лукаку.

    Им не нравится критика Тухеля во время матчей, а также его эксперименты с составом.

    • «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.
    • В прошлом сезоне лондонцы выиграли ЛЧ.
    • Тухель возглавляет команду с января 2021 года.

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    Источник: Marca

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    Сегодня, 09:49
    Комментарии9
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      Рейтинг: +13330

      Cleaner 56 минут назад

      Гоните этого хитрозадого ЛуКАКУ из команды. В дубль его до окончания контракта. Водомут тот еще...(((

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      Рейтинг: +13299

      Skull_Boy 1 час назад

      Это нормально и максимум тренер в Челси живет 1,5 сезона

      0
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      Рейтинг: +11688

      Fusballer 1 час назад

      Лукаки/рукаки вечно чем то недовольны.

      0
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      Рейтинг: +13330

      Cleaner > Fusballer 54 минуты назад

      То ли дело Спартак. Отбивался два тайма от поляков и теперь эту игру(перчатки) в музей клуба поместил! И все спартачи этим довольны...)))

      0
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      Рейтинг: +9290

      Alekxei Z. 1 час назад

      Когда в обойме 25-30 высококлассных игроков, а на поле выходят 11 , конечно найдутся недовольные.
      Лукаку был "королём" Интера , ну и какого хрена в Англию попёрся.
      За деньгами ? Вот и получай , это его выбор .

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23039

      bset 2 часа назад

      С учетом занимаемого Челси места, конфликт не в пользу игрочишек. Пусть лучше оправдывают каждую минуту на поле. А то любят выплакать себе место в основе, а потом снижают к себе требования.

      4
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      Рейтинг: +160

      pele1981 2 часа назад

      Ну и выгнать таких игроков из клуба - хуже для Челси не будет)

      2
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      Рейтинг: +57272

      portero 2 часа назад

      Ну ЛуКака давно недоволен Тухелем...

      0
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      Рейтинг: +1325

      Хейтер Аларм > portero 2 часа назад

      ну пусть вышвыривают его за шкирку и берут РУКАКУ

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