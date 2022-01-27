Несколько игроков «Челси», включая Лукаку, недовольны Тухелем (Marca)

У главного тренера «Челси» Томаса Тухеля возникли проблемы в отношениях с некоторыми футболистами команды.
Методами работы немецкого специалиста недовольны несколько игроков, включая Ромелу Лукаку.
Им не нравится критика Тухеля во время матчей, а также его эксперименты с составом.
- «Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.
- В прошлом сезоне лондонцы выиграли ЛЧ.
- Тухель возглавляет команду с января 2021 года.
«Урал» продал «Зениту» игрока в 90 раз дороже, чем купил в прошлом году
У ЦСКА возникли проблемы с ФИФА из-за нового игрока
Источник: Marca