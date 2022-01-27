Несколько игроков «Челси», включая Лукаку, недовольны Тухелем (Marca)

У главного тренера «Челси» Томаса Тухеля возникли проблемы в отношениях с некоторыми футболистами команды.

Методами работы немецкого специалиста недовольны несколько игроков, включая Ромелу Лукаку.

Им не нравится критика Тухеля во время матчей, а также его эксперименты с составом.

«Челси» идет на 3-м месте в АПЛ.

В прошлом сезоне лондонцы выиграли ЛЧ.

Тухель возглавляет команду с января 2021 года.

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