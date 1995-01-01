«Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным

"Пытается разорвать" ))) Какая плотная бумага!
Между «Фиорентиной» и нападающим Александром Кокориным идут переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.
Соглашение рассчитано до 2024 года.
- Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
- Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»