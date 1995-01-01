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    «Фиорентина» пытается разорвать контракт с Кокориным

    Между «Фиорентиной» и нападающим Александром Кокориным идут переговоры о досрочном расторжении контракта. Итальянцы готовы выплатить игроку компенсацию.

    Соглашение рассчитано до 2024 года.

    • Трансфер Кокорина в «Фиорентину» из «Спартака» состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 21:42
    Комментарии12
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      Рейтинг: +869

      ARSteven89 4 минуты назад

      "Пытается разорвать" ))) Какая плотная бумага!

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      Рейтинг: +44

      Demgel 14 минут назад

      С другой стороны он должен сам понять что надо вернуться и хоть как - то закончить карьеру именно футболистом,а не лауреатом "Золотого Талчка".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      Stavr007 > Demgel 5 минут назад

      ему настолько пох, что прям вот вообще насрать, что о нем думают, он кайфует себе, челу 30, рублевый миллиардер, зачем обращать на кого то внимание

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Demgel > Stavr007 1 минуту назад

      Понятно что он тролль,но неужели весь свой(до капли)талант просрал?Помню его гол на ЧМ 2014 Алжиру,были ведь времена........

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1162

      Форвард 79 15 минут назад

      Дои их до конца Санек!
      До 24 года ты обеспечен!
      Просто кайфуй!
      Многие импортные к нам приезжают и именно этим и занимаются

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Demgel 17 минут назад

      Кокорин крепись,ты наше скандальное футбольное лицо в Европе)))Мишка Борзыкин будет в печали от твоего ухода)

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      Дубина 29 минут назад

      Сашка мы с тобой!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +22481

      DOCTOR PENALTY 36 минут назад

      Неожиданно. Вроде всё так удачно складывалось. )))

      6
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      Рейтинг: +57362

      portero 45 минут назад

      Кока без денег не уйдёт, денег и фуру вина в придачу....

      3
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      Рейтинг: +11717

      Fusballer 49 минут назад

      Сашка, держись!

      4
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      Рейтинг: +1467

      vmonomah17 > Fusballer 41 минуту назад

      Саня, мы с тобой! Сиди там до талого! Покажи этим макаронникам, что такое русский футболист!

      3
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      Рейтинг: +9133

      "supermax" 53 минуты назад

      Держись Саня... Не сдавайся

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