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    Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

    Бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло Оресте Чинквини извинился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. По информации СМИ, он лоббировал трансфер россиянина в Серию А.

    «Не думаю, что он покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока.

    Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», – цитирует Чинквини телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Radio Toscana.

    • Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    «Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

    Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»

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    Сегодня, 22:48
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1737

      Sancho010365 7 минут назад

      Сложно всё понять. Смотрел игру Фиорентины с участием Кокорина и показалось самое ужасное, что на него и с ним просто не играют напарники. И это морально тяжело для Александра, наверное. Лучше бы вернуться в РПЛ. Миранчук хоть забивает, когда Аталанта крупно побеждает у средних команд, а тут вообще издевательство над собой и годы то берут своё.

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      Рейтинг: +217

      Salamоn 44 минуты назад

      Ну он не в старте выходит эти матчи.Выпустили бы пару раз в основе,может что и показал.А то на замену под конец матча,и то в лучшем случае.

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      Рейтинг: +4358

      FENIX-SL 49 минут назад

      хавайте уровень российского футбола
      кокорин был самым, ну или одним из самых перспективных футболистов страны
      вот уровень футбола! наслаждайтесь тем как вам срут на головы дальше и покупайте билеты на стадионы!
      ах да! там же айди не устраивает вас! вот беда!
      так хочется все свое быдло-нутро выплескивать безнаказанно!

      1
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      Рейтинг: +5829

      R_a_i_n 1 час назад

      Точно не растерянный. Пацан кайфует от ситуации. Сидишь тихонько на лавке и смс-оповещения получаешь)))

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