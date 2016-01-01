Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

Сложно всё понять. Смотрел игру Фиорентины с участием Кокорина и показалось самое ужасное, что на него и с ним просто не играют напарники. И это морально тяжело для Александра, наверное. Лучше бы вернуться в РПЛ. Миранчук хоть забивает, когда Аталанта крупно побеждает у средних команд, а тут вообще издевательство над собой и годы то берут своё.
Бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло Оресте Чинквини извинился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. По информации СМИ, он лоббировал трансфер россиянина в Серию А.
«Не думаю, что он покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока.
Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», – цитирует Чинквини телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Radio Toscana.
- Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.
- «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
- Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.
«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)