Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

Бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло Оресте Чинквини извинился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. По информации СМИ, он лоббировал трансфер россиянина в Серию А.

«Не думаю, что он покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока.

Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», – цитирует Чинквини телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Radio Toscana.

Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.

«Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.

Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)