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  • Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

Чинквини: «Извиняюсь за Кокорина. Я ответственный за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину»

28 января 2022, 22:48
15

Бывший помощник главного тренера сборной России Фабио Капелло Оресте Чинквини извинился за форварда «Фиорентины» Александра Кокорина. По информации СМИ, он лоббировал трансфер россиянина в Серию А.

«Не думаю, что он покинет «Фиорентину» в январе. Я извиняюсь за него. Я и все, кто его поддерживал, увидели совсем другого игрока.

Сейчас это напуганный и растерянный футболист. Чувствую себя немного ответственным за эту ситуацию, мне жаль «Фиорентину», – цитирует Чинквини телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе» со ссылкой на Radio Toscana.

  • Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
  • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

Источник: телеграм-канал «Западные СМИ о российском футболе»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (15)
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R_a_i_n
1643399446
Точно не растерянный. Пацан кайфует от ситуации. Сидишь тихонько на лавке и смс-оповещения получаешь)))
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Salamоn
1643400864
Ну он не в старте выходит эти матчи.Выпустили бы пару раз в основе,может что и показал.А то на замену под конец матча,и то в лучшем случае.
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Sancho010365
1643403092
Сложно всё понять. Смотрел игру Фиорентины с участием Кокорина и показалось самое ужасное, что на него и с ним просто не играют напарники. И это морально тяжело для Александра, наверное. Лучше бы вернуться в РПЛ. Миранчук хоть забивает, когда Аталанта крупно побеждает у средних команд, а тут вообще издевательство над собой и годы то берут своё.
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Масоха
1643403900
Позор российского футбола!
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BRO_football
1643404626
Браво, Спартак! Втюхать Кокорина за 5 млн. евро да и ещё европейскому клубу, это надо постараться.
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JTherry
1643406858
"напуганный и растерянный" Кока флиртует сейчас с Вики и в ус не дует, получая еженедельно бабки на карту...)
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Inkvizitor@
1643407513
Тинкивинки
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Plyash
1643408063
Застрелись,Чинк.
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Форвард 79
1643428295
Извинился! А процент полученный за протекцию прижал по ближе к груди)) Не надо ляля, уровень Кокорина уже тогда был хорошо виден и в Сочи и в Спартаке!
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serppion
1643428492
Дайте мне 4,5 ляма евро и я извинюсь перед кем угодно и за что угодно.
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