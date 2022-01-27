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  • «Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

27 января 2022, 11:28
11

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заработал 2 миллиона евро на своем переходе из «Спартака» в итальянский клуб.

«По моим данным, «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту еще 2 миллиона евро, чтобы тот согласился переехать в Италию.

Дело в том, что во Флоренции Саша сильно терял в зарплате и он отказывался уезжать, если ему не покроют эти расходы. «Спартаку» же трансфер был необходим, чтобы вернуть Квинси [Промеса].

Так что на самом деле «красно-белые» заработали на трансфере Кокорина не так уж и много», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

  • Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.
  • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
  • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

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Источник: «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Фиорентина Кокорин Александр
Комментарии (11)
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alefreddy
1643274406
Да Газизов наделал дел и молчит об этом
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portero
1643274989
А кто-то верил что Кока пошёл на понижение зарплаты чтоб поиграть в Европе...
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NewLife
1643277574
От этих "новостей" о Кокорине уже тошнит. Каждый интернетовский прыщик считает своим долгом пометить Бомбардир своей мочей. Если вас так интересует этот симулянт и сачок, то заведите себе отдельный сайт и не срите в Бомбардире.
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oyabun
1643280960
И правильно Спартак сделал. Даже с этими расходами вышло гораздо лучше, нежели Кокорин до сих пор сидел бы на лавке красно-белых.
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rash1959
1643288120
А кто такой «По моим данным...,
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AtticusFinch1
1643293010
А чёт хрюшки не визжат теперь с фразой как они хорошу коки слили фиалкам,словно каждый в этом трансфере участвовал...или вы наоборот,все вместе скидывались,чтобы он добро дал?
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serppion
1643360636
Я видел цирк с конями, но эта продажа будет похлеще цирка. Спартак устроил кормёжку через задницу. Во!
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Bozigit
1643369522
Это надо уметь. Платят, при чем не два рубля), что бы не работал! Вот это маркетинг).
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Hektor 84
1643466764
Писдешь и провокация! Этим каналам лишь бы вернуть в лужу ради хайпа!
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