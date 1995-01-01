Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    Тест: реальный заголовок желтой прессы или выдумка?
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заработал 2 миллиона евро на своем переходе из «Спартака» в итальянский клуб.

    «По моим данным, «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту еще 2 миллиона евро, чтобы тот согласился переехать в Италию.

    Дело в том, что во Флоренции Саша сильно терял в зарплате и он отказывался уезжать, если ему не покроют эти расходы. «Спартаку» же трансфер был необходим, чтобы вернуть Квинси [Промеса].

    Так что на самом деле «красно-белые» заработали на трансфере Кокорина не так уж и много», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

    • Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.
    • «Фиорентина» заплатила за россиянина 4,5 миллиона евро.
    • Форвард не забил ни одного гола в 10 матчах.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: «Мутко против»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:28
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +57272

      portero 26 минут назад

      А кто-то верил что Кока пошёл на понижение зарплаты чтоб поиграть в Европе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +660

      alefreddy 36 минут назад

      Да Газизов наделал дел и молчит об этом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23039

      bset 52 минуты назад

      4.5 млн - 2 млн. Сколько там Зенит заработает на летнем трансфере Азмуна?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13330

      Cleaner > bset 39 минут назад

      Зенит просто не заработает, а Кокорин со своим агентом Спартака ПОДОИЛИ! Чувствуете разницу???

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13330

      Cleaner 59 минут назад

      Спартак, ну как так то? Опять в историю влипли...)))

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru