«Спартак» заплатил Кокорину 2 миллиона, чтобы он ушел в «Фиорентину» («Мутко против»)

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин заработал 2 миллиона евро на своем переходе из «Спартака» в итальянский клуб.

«По моим данным, «Спартаку» пришлось заплатить Кокорину и его агенту еще 2 миллиона евро, чтобы тот согласился переехать в Италию.

Дело в том, что во Флоренции Саша сильно терял в зарплате и он отказывался уезжать, если ему не покроют эти расходы. «Спартаку» же трансфер был необходим, чтобы вернуть Квинси [Промеса].

Так что на самом деле «красно-белые» заработали на трансфере Кокорина не так уж и много», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Трансфер Кокорина состоялся в январе 2021 года.

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