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    Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)

    Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши, на пост тренера команды вернется Адам Навалка.

    Сообщалось, что от приглашения украинца пришлось отказаться из-за того, что он не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.

    Однако это не единственная причина. В Польском футбольном союзе не захотели назначать Шевченко из-за его дружбы с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

    Возникли опасения, что связь тренера с российским бизнесменом может повлиять на результат стыкового матча отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

    • Игра состоится 24 марта в Москве.
    • Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.
    • Сборную Польши до декабря возглавлял Паулу Соуза.

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    Источник: Przegląd Sportowy

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    Сегодня, 09:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +5398

      Давид59 48 минут назад

      А поляков, играющих в РПЛ по этой же логике можно брать в сборную?

      0
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      Рейтинг: +834

      OOOVVV. 50 минут назад

      Прошло 40 лет как мне поляк сказал : " Поляк это не национальность, это профессия " . ( Продать, обмануть это у нас в крови).

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10479

      playsh 1 час назад

      Какая бредятина сивой кобылы.Чего только не придумают в "палате №6".

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5844

      R_a_i_n 1 час назад

      Интересно каким образом?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4110

      Бомбардиръ 1 час назад

      Есть такой немецкий анекдот про поляков:
      -- Как немцу превратиться в поляка?
      -- Обратиться к хирургу с просьбой удалить 99% мозга.

      3
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      Рейтинг: +26426

      Боцман59rus 2 часа назад

      _ ох уж эта конспиралогия, надо же было на абсолютно холодную новость навесить политических соплей>)))

      4
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      Рейтинг: +20

      Slava52 2 часа назад

      А польские игроки из РПЛ тоже сольют сборную.

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