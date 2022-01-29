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  • Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)

Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)

29 января 2022, 09:53
10

Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши, на пост тренера команды вернется Адам Навалка.

Сообщалось, что от приглашения украинца пришлось отказаться из-за того, что он не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.

Однако это не единственная причина. В Польском футбольном союзе не захотели назначать Шевченко из-за его дружбы с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Возникли опасения, что связь тренера с российским бизнесменом может повлиять на результат стыкового матча отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

  • Игра состоится 24 марта в Москве.
  • Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.
  • Сборную Польши до декабря возглавлял Паулу Соуза.

На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

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Источник: Przegląd Sportowy
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Польша Шевченко Андрей Абрамович Роман
Комментарии (10)
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Slava52
1643440731
А польские игроки из РПЛ тоже сольют сборную.
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Боцман59rus
1643441253
_ ох уж эта конспиралогия, надо же было на абсолютно холодную новость навесить политических соплей>)))
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R_a_i_n
1643442339
Интересно каким образом?
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Plyash
1643443346
Какая бредятина сивой кобылы.Чего только не придумают в "палате №6".
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OOOVVV.
1643445915
Прошло 40 лет как мне поляк сказал : " Поляк это не национальность, это профессия " . ( Продать, обмануть это у нас в крови).
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Давид59
1643445994
А поляков, играющих в РПЛ по этой же логике можно брать в сборную?
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Portoz
1643453669
Все помнят финал лч с зинченкой
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ArReal
1643572384
Сколько нужно поляков , чтобы закрутить лампочку ? ТРИ!!! Один встанет на стол и возьмется за лампочку, а двое других поднимут стол и будут его крутить вокруг оси!
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BRO_football
1643578872
Интересно, а в сборной Украины знали о связях Шевченко с Абрамовичем? И как Шевченко только работу получил, учитывая то, как не любят русских на Украине?
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