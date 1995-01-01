Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)

А поляков, играющих в РПЛ по этой же логике можно брать в сборную?
Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши, на пост тренера команды вернется Адам Навалка.
Сообщалось, что от приглашения украинца пришлось отказаться из-за того, что он не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.
Однако это не единственная причина. В Польском футбольном союзе не захотели назначать Шевченко из-за его дружбы с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.
Возникли опасения, что связь тренера с российским бизнесменом может повлиять на результат стыкового матча отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши.
- Игра состоится 24 марта в Москве.
- Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.
- Сборную Польши до декабря возглавлял Паулу Соуза.
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