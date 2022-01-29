Дружба с Абрамовичем – одна из причин отказа сборной Польши от услуг Шевченко (Przegląd Sportowy)

Андрей Шевченко не возглавит сборную Польши, на пост тренера команды вернется Адам Навалка.

Сообщалось, что от приглашения украинца пришлось отказаться из-за того, что он не договорился с «Дженоа» о расторжении контракта.

Однако это не единственная причина. В Польском футбольном союзе не захотели назначать Шевченко из-за его дружбы с владельцем «Челси» Романом Абрамовичем.

Возникли опасения, что связь тренера с российским бизнесменом может повлиять на результат стыкового матча отбора ЧМ-2022 между сборными России и Польши.

Игра состоится 24 марта в Москве.

Шевченко уволили из «Дженоа» 15 января.

Сборную Польши до декабря возглавлял Паулу Соуза.

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