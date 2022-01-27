«Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

Стало известно, сколько готов заплатить «Кристал Пэлас» за полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.
По информации Metaratings, английский клуб готов предложить за 24-летнего россиянина не более 5 миллионов евро.
Сообщалось, что «Кристал Пэлас» рассмотрит вариант с трансфером Фомина в случае срыва сделки по хавбеку «МЮ» Донни ва де Беку.
- Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
- Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
- Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.
Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку
У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок
Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна
Источник: Metaratings