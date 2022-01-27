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  • «Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

«Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

27 января 2022, 14:39
16

Стало известно, сколько готов заплатить «Кристал Пэлас» за полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

По информации Metaratings, английский клуб готов предложить за 24-летнего россиянина не более 5 миллионов евро.

Сообщалось, что «Кристал Пэлас» рассмотрит вариант с трансфером Фомина в случае срыва сделки по хавбеку «МЮ» Донни ва де Беку.

  • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
  • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
  • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас Динамо Фомин Даниил
Комментарии (16)
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DOCTOR PENALTY
1643284227
Хорошо бы!
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petrucho-spb
1643285062
Если не утка не плохое предложение. Не густо, но не пусто.
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RdAMR10
1643286242
пожалуйста, пусть это будет не утятина, отпустите пацана
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САДЫЧОК
1643287024
Фомин слабый футболист.Это фейк , сейчас на кубке Африки полно хороших футболистов и намного дешевле !
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моэм
1643287466
Уфа , потом Динамо ...и уже через год АПЛ ?...широко шагает , главное трусы не порвать бы ...я к тому что по его физическим параметрам , ему будет трудно выдержать их жёсткую игру ... т.е. совершенно непонятно чем это Фомин мог " купить " англичан ...поэтому предположу что поскольку он хорошо сыграл в в прошлом году в Динамо , с ходу "вписавшись"...то это просто "вброс от агентов мечтающих поиметь что то от перезаключения контракта , естественно с Динамо и конечно с повышением .
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JTherry
1643290473
Маньяков (агент Фомина): "Информация об интересе со стороны «Кристал Пэлас» – слухи, о которых некорректно говорить. Переговоры не ведутся..."
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portero
1643292437
Динамо не отпустит, да и ему наверное смысла нет идти. Здесь неплохо кормят и расти можно с командой...
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Shotlandets86
1643296736
Даня стоит 9 и контракт до 2025,плюс для Англии зимой ценник лямов 18. Да и не отпустят его, лучший по объёму с Шиманьски напару.
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Борисыч1
1643297150
На Али экспресс продаются губозакаточные машинки. Только что проверил, есть в наличии!
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FanatSerj
1643451551
АПЛ и 5 млн ? это в каких то разных вселенных, нет там таких ценников на ещё перспективного, но уже состоявшегося по игре футболиста.
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