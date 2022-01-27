«Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

Стало известно, сколько готов заплатить «Кристал Пэлас» за полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

По информации Metaratings, английский клуб готов предложить за 24-летнего россиянина не более 5 миллионов евро.

Сообщалось, что «Кристал Пэлас» рассмотрит вариант с трансфером Фомина в случае срыва сделки по хавбеку «МЮ» Донни ва де Беку.

Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.

Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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