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    «Кристал Пэлас» готов предложить за Фомина до 5 миллионов (Metaratings)

    Стало известно, сколько готов заплатить «Кристал Пэлас» за полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.

    По информации Metaratings, английский клуб готов предложить за 24-летнего россиянина не более 5 миллионов евро.

    Сообщалось, что «Кристал Пэлас» рассмотрит вариант с трансфером Фомина в случае срыва сделки по хавбеку «МЮ» Донни ва де Беку.

    • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 14:39
    Комментарии6
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      Рейтинг: +4212

      neim 1 минуту назад

      Бороться за первое место вместе со своей амбициозной и прогрессирующей командой, которая, как говорится, на ходу и имеет все шансы поиграть на следующий год в лиге Европы и даже в лиге Чемпионов, всегда лучше, чем бороться за 10-15 место в Англии с Сауптгемптоном, Лидсом и др. и барахтаться в подвале турнирной таблицы АПЛ.

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      Рейтинг: +183

      RdAMR10 10 минут назад

      пожалуйста, пусть это будет не утятина, отпустите пацана

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      Рейтинг: +9299

      Alekxei Z. 19 минут назад

      Если правда , то очень интересное предложение.
      В первую очередь для игрока.
      АПЛ и Англия , это шанс поиграть и пожить в нормальных условиях, путь к погрессу.

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      Рейтинг: +2268

      petrucho-spb 30 минут назад

      Если не утка не плохое предложение. Не густо, но не пусто.

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      Рейтинг: +22451

      DOCTOR PENALTY 44 минуты назад

      Хорошо бы!

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      Рейтинг: +326

      orlovcar 48 минут назад

      совсем не густо

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