Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест: какой клуб дороже?
    Тест: какой клуб дороже?
    3 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?

    «Кристал Пэлас» может купить Фомина в случае срыва сделки по ван де Беку (Чемпионат»)

    «Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «Динамо» и сборной России Даниилом Фоминым.

    По информации «Чемпионата», английский клуб хочет усилить среднюю линию до конца января. «Кристал Пэлас» рассмотрит возможность приобретения Фомина в случае срыва сделки с «МЮ» по Донни ван де Беку.

    Ранее сообщалось об интересе к Фомину со стороны «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

    • Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.
    • Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.
    • Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

    Футболисты «Челси» недовольны Тухелем. Среди них – Лукаку

    У Месси ужасная статистика в этом сезоне. Хуже него только один игрок

    Иран пожаловался в ФИФА на «Зенит» из-за Азмуна

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:43
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +326

      orlovcar 49 минут назад

      До лета никого не продадим надеюсь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1683

      СуперПАВ9 1 час назад

      Динамо сильнее чем Кристал пелас

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93404
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68623
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru