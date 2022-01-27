«Кристал Пэлас» может купить Фомина в случае срыва сделки по ван де Беку (Чемпионат»)

«Кристал Пэлас» интересуется полузащитником «Динамо» и сборной России Даниилом Фоминым.

По информации «Чемпионата», английский клуб хочет усилить среднюю линию до конца января. «Кристал Пэлас» рассмотрит возможность приобретения Фомина в случае срыва сделки с «МЮ» по Донни ван де Беку.

Ранее сообщалось об интересе к Фомину со стороны «Вест Хэма» и «Ньюкасла».

Фомин провел 17 матчей в этом сезоне РПЛ, забил 6 мячей и отдал 2 ассиста.

Контракт Фомина с «Динамо» истекает летом 2025 года.

Его рыночная стоимость – 9 миллионов евро.

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