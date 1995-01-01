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    Навалка вернется в сборную Польши за два месяца до матча с Россией (Przegląd Sportowy)

    Новым главным тренером сборной Польши станет Адам Навалка.

    О возвращении 64-летнего специалиста планируется объявить в понедельник.

    Навалка сменит на посту ушедшего в декабре Паулу Соузу и заключит контракт до конца года с зарплатой 200 тысяч евро без учета бонусов.

    • Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.
    • Команды встретятся 24 марта в Москве.
    • Навалка уже возглавлял поляков с 2013 по 2018 год.

    На ЧМ-2022 в Катаре известны уже 14 участников

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    Источник: Przegląd Sportowy

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