Навалка вернется в сборную Польши за два месяца до матча с Россией (Przegląd Sportowy)

Новым главным тренером сборной Польши станет Адам Навалка.

О возвращении 64-летнего специалиста планируется объявить в понедельник.

Навалка сменит на посту ушедшего в декабре Паулу Соузу и заключит контракт до конца года с зарплатой 200 тысяч евро без учета бонусов.

Польша – соперник сборной России по стыкам отбора ЧМ-2022.

Команды встретятся 24 марта в Москве.

Навалка уже возглавлял поляков с 2013 по 2018 год.

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