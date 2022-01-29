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    Адам Навалка

    Тренер
    Имя Адам
    Фамилия Навалка
    Гражданство Польша
    Дата рождения 23 октября 1957
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Польша 3 1 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.06.2018 Польша 1 : 2 Сенегал
    24.06.2018 Польша 0 : 3 Колумбия
    28.06.2018 Япония 0 : 1 Польша
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