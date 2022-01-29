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Адам Навалка
Главные новости
13 марта
23:53
«Манчестер Сити» нашел замену для Канселу в «Челси»
23:44
«Опять пенальти из воздуха»: Мостовой раскритиковал судейство в матче «Ростов» – «Пари НН»
23:08
Дзюба не полетел на матч с «Акроном» по двум причинам
1
22:57
Фото
Джорджина выложила новые фото со смелым декольте
1
22:39
В «Реале» определились с преемником для Анчелотти
1
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Все новости
13 марта
23:50
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23:35
Форвард «Ланса» сделал самый быстрый хет-трик за последние 50 сезонов Лиги 1
23:29
Зобнин рассказал, почему «Спартак» пропустил 2 гола в 3 матчах подряд
23:19
«Милан» играет в Серии А без итальянцев в старте впервые в 3-очковую эпоху
1
22:49
Фото
ЦСКА продлил контракт с 17-летним воспитанником – неделю назад он дебютировал за главную команду
22:31
Стали известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева
22:25
Флик объяснил, почему не будет вызывать Мюллера в сборную Германии
22:10
Еще два клуба РПЛ обратились в ЭСК РФС
21:55
Экс-судья Итурральде заявил о давлении со стороны президента «Реала» Переса в 2010 году
3
21:44
Кубковый матч «Спартак» – «Урал» посетят несколько тысяч школьников
3
21:35
Фото
Украинская порноактриса оценила внешность Мудрика: ей не понравилась одна деталь
12
21:30
«Ювентус» задумался о продаже Погба – он может пропустить больше, чем ожидалось
21:23
Экс-защитник сборной России Новосельцев в стихах объявил о завершении карьеры
21:14
Эдена Азара удивило назначение Тедеско в сборную Бельгии
20:59
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Факелом» (3:2)
6
20:49
Фото
«Бавария» будет сотрудничать с клубом МЛС в развитии молодых талантов
20:31
«Тоттенхэм» хочет купить лучшего вратаря ЧМ-2022
20:20
Агент Селюк: «Может Дзюбе не 34 года, а уже 50?»
1
20:00
Хави отреагировал на акцию фанатов «Атлетика» – они скандировали «В Сегунду!»
19:50
«Лучше сыграть со сборной Медиалиги»: Радимов доволен не всеми соперниками России по новому турниру
4
19:42
Основной игрок «ПСЖ» за 2 дня до матча с «Баварией» отдыхал в клубе до 6 утра
2
19:39
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19:23
«Ха-ха-ха»: форвард «Атлетика» посмеялся в соцсетях после поражения от «Барселоны»
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19:19
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18:55
Радимов назвал три главных разочарования 19-го тура РПЛ
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18:40
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Адам Навалка
Тренер
Имя
Адам
Фамилия
Навалка
Гражданство
Польша
Дата рождения
23 октября 1957
Статистика
Новости
Статьи
Статистика по турнирам
Чемпионат мира 2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Товарищеские матчи. Сборные 2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Товарищеские матчи 2013
Товарищеские матчи. Сборные 2013
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Польша
3
1
2
0
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
19.06.2018
Польша
1 : 2
Сенегал
24.06.2018
Польша
0 : 3
Колумбия
28.06.2018
Япония
0 : 1
Польша
29 января 2022
08:44
Навалка вернется в сборную Польши за два месяца до матча с Россией (Przegląd Sportowy)
2
28 января 2022
11:51
Крыховяк – о новом тренере сборной Польши: «Навалка – лучший кандидат»
27 декабря 2021
18:33
Навалка согласился вернуться в сборную Польши на стыки с Россией. Он не тренировал три года
3
15:48
Ковалевски – о новом тренере сборной Польши: «Чаще всего упоминается имя Навалки. Он давно без работы»
1
3 июля 2018
14:24
Тренер сборной Польши Навалка покинул свой пост после невыхода команды в плей-офф ЧМ-2018
1
24 июня 2018
23:53
Тренер Польши: «Приношу извинения за разгром от Колумбии. Соперник был лучше нас»
1
6 октября 2017
01:32
Навалка: «Левандовски еще не сказал своего последнего слова»
1
5 сентября 2016
00:03
Навалка: «Не ожидали, что Казахстан так преобразится во втором тайме»
1
6 июля 2016
15:04
Навалка продлил контракт со сборной Польши
1
1 июля 2016
01:52
Навалка: «Как Польше может быть не обидно, если мы не проиграли ни одного матча на Евро-2016?»
5
29 июня 2016
20:10
Навалка: «Букмекеры ставят на Португалию»
1
25 июня 2016
19:49
Навалка: «С уверенностью ждем следующего матча»
1
24 июня 2016
22:36
Навалка: «Левандовски справляется со своей работой, так что не надо сравнивать его с Роналду»
21 июня 2016
05:14
Навалка: «Украина могла сравнять счет в матче с Германией, у них есть очень талантливые игроки»
17 июня 2016
01:11
Навалка: «Не вполне доволен, что не смогли Германии забить, но счет 0:0 справедлив»
15 июня 2016
22:52
Навалка: «Победа над немцами в квалификации стала важным этапом в развитии команды»
12 июня 2016
09:29
Навалка: «Сборная Польши приехала на Евро с большими надеждами»
13 мая 2016
10:56
Рыбус попал в предварительную заявку сборной Польши на чемпионат Европы-2016
1
24.06.2018 23:02
Почему вылет Польши – это сенсация
Не только из-за Левандовски.
24
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