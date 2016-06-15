Навалка: «Победа над немцами в квалификации стала важным этапом в развитии команды»

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями накануне матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Германии.

«Победа над немцами в квалификации стала важным этапом в развитии этой команды. Но с учетом высокого уровня наших игроков подобные успехи должны были прийти рано или поздно.

Мы верим в себя, но понимаем, что будем противостоять одной из лучших команд в мире. Так что мы ожидаем очень и очень сложного матча. Каждая игра на этом турнире особенная для нас. Мы очень гордимся тем, что представляем Польшу на Евро», – сказал Навалка.

Матч Германия – Польша состоится в четверг, 16 июня. Начало – в 22:00 оп московскому времени.