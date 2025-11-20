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Польша
Сборная Польши по футболу
Лига наций
Стадион:
Национальный стадион
Сайт:
http://www.pzpn.pl
Тренер:
Ян Урбан
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Министр спорта Украины – о проведении ЧМ в стране: «Нужно планировать уже сейчас»
4 сентября
13
Трансляция
Польша – Нигерия: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 июня 2026
3 июня
Польша – Нигерия: прогноз и ставки на матч 3 июня 2026 с коэффициентом 1.75
2 июня
Трансляция
Польша – Украина: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 мая 2026
31 мая
Польша – Украина: прогноз и ставки на матч 31 мая 2026 с коэффициентом 1.83
30 мая
«Барселона» заинтересовалась защитником сборной Польши
24 мая
Левандовски: «Пришло время сказать «прощай»
1 апреля
Отбор ЧМ-2026. Швеция вышла на чемпионат мира, победив Польшу; Турция выбила Косово
31 марта
5
Швеция – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 марта 2026
31 марта
Швеция – Польша: прогноз и ставки на финал квалификации ЧМ 31 марта 2026 с коэффициентом 3.9
30 марта
Определились все финальные пары стыков европейского отбора ЧМ-2026
27 марта
6
Отбор ЧМ-2026. Польша, Дания и Косово пробились в финальные стыки
27 марта
Трансляция
Польша – Албания: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 марта 2026
26 марта
Польша – Албания: прогноз и ставки на матч 26 марта 2026 с коэффициентом 1.70
25 марта
Фото
Италия – Северная Ирландия, Украина – Швеция и другие пары европейских стыков ЧМ-2026
2025.11.20 15:40
7
Определились участники стыков европейского отбора ЧМ-2026
2025.11.19 01:19
Отбор ЧМ-2026. Германия деклассировала Словакию, Польша едва не опозорилась на Мальте и другие результаты
2025.11.18 00:45
Фото
Холанд повторил рекорд Левандовского
2025.11.17 15:59
1
Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)
2025.11.15 00:44
Трансляция
Польша – Нидерланды: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 ноября 2025
2025.11.14 21:35
Поигравший в РПЛ Крыховяк закончил карьеру в 35 лет
2025.10.27 20:52
В «Барселоне» раздражены решением Левандовского
2025.10.15 16:29
1
Отбор ЧМ-2026. Левандовски помог победить Польше, Хойлунд – Дании, Хорватия разгромила Гибралтар
2025.10.12 23:42
Трансляция
Литва – Польша: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 октября 2025
2025.10.12 20:35
Литва – Польша: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 1.72
2025.10.11 08:39
Товарищеские матчи. Англия крупно обыграла Уэльс и другие результаты
2025.10.09 23:55
Польша – Новая Зеландия: прогноз и ставки на матч 9 октября 2025 с коэффициентом 1.68
2025.10.08 08:38
Четыре страны требовали исключить Россию из УЕФА
2025.09.17 15:30
6
Польша – Финляндия: прогноз и ставки на матч 7 сентября 2025 с коэффициентом 1.75
2025.09.06 09:29
Отбор ЧМ-2026. Разгромные победы Испании и Бельгии, Германия проиграла Словакии и другие результаты
2025.09.04 23:40
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