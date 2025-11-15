Отбор ЧМ-2026. Германия победила на выезде Люксембург (2:0), Польша и Нидерланды сыграли вничью (1:1)

Сборная Германии в матче квалификации ЧМ-2026 обыграл в гостях Люксембург. Дубль у Ника Вольтемаде из «Ньюкасла».
Немцы лидируют в группе, но пока не оформили путевку на ЧМ.
В другой встрече Польша и Нидерланды обменялись голами. Нидерландцы лидируют в группе, поляки идут строчкой ниже.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа A. 9 тур
Люксембург - Германия - 0:2 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - Н. Вольтемаде, 49; 0:2 - Н. Вольтемаде, 69.
Отборочные матчи к ЧМ. Европа. Группа G. 9 тур
Польша - Нидерланды - 1:1 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Я. Каминьски, 43; 1:1 - М. Депай, 47.
Источник: «Бомбардир»