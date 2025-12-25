ЦСКА расстанется с нападающим

Нападающий Артем Шуманский с высокой долей вероятности покинет ЦСКА этой зимой.
Красно-синие рассматривают варианты с арендой форварда, приоритетным вариантом будет отдать игрока в европейский клуб. Среди претендентов на Шуманского – «Акрон», «Пари НН», «Балтика» и сербский «Партизан».
«Для Тольятти это не приоритетный сценарий. Для Нижнего Новгорода он 1 из 4 кандидатов. Для Калининграда запасной вариант.
С Белградом ситуация иная – сербы хотят, но на текущий момент не очень могут. Скорее для них эта тема на лето. Но и зимний переход пока исключать не стоит», – написал журналист Иван Карпов.
- 21-летний форвард в этом сезоне провел 14 матчей за ЦСКА, забил 1 гол.
- Срок контракта беларуса с клубом рассчитан до середины 2029 года.