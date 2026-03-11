Дзюба – о «Спартаке»: «Я бы разогнал половину людей»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба сказал, что бы сделал на посту президента «Спартака» в первую очередь.
– Хотели бы вы стать президентом футбольного клуба после завершения карьеры?
– Президентом – нет, хотя кто знает…
– Будь вы президентом «Спартака», каким было бы ваше первое решение?
– Я бы разогнал половину людей.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он играл за московский клуб с 2006 по 2015 год с перерывами на аренды в другие команды.
- Срок контракта 37-летнего форварда с «Акроном» рассчитан до середины 2026 года.
Источник: «РБ Спорт»