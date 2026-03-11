Инфантино раскрыл мнение Трампа об участии Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, сможет ли сборная Ирана сыграть на ЧМ-2026.
«Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, до начала которого осталось всего 93 дня.
Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране, и тот факт, что сборная Ирана прошла квалификацию на турнир. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, безусловно, сможет принять участие в чемпионате.
Сейчас нам всем нужно такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, чтобы объединять людей. Я искренне благодарю президента США за поддержку – это еще раз показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино.
- Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
- Иран должен сыграть на турнире в группе G с Бельгией, Египтом и Новой Зеландией.
Источник: страница FIFA Media в соцсети X