Инфантино раскрыл мнение Трампа об участии Ирана в ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино сказал, сможет ли сборная Ирана сыграть на ЧМ-2026.

«Я встретился с президентом США Дональдом Трампом, чтобы обсудить ход подготовки к предстоящему чемпионату мира, до начала которого осталось всего 93 дня.

Мы также обсудили текущую ситуацию в Иране, и тот факт, что сборная Ирана прошла квалификацию на турнир. Президент Трамп подтвердил, что иранская команда, безусловно, сможет принять участие в чемпионате.

Сейчас нам всем нужно такое мероприятие, как чемпионат мира по футболу, чтобы объединять людей. Я искренне благодарю президента США за поддержку – это еще раз показывает, что футбол объединяет мир», – написал Инфантино.