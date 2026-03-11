Бубнов удивил оценкой ЦСКА за поражение 1:4 от «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал дерби между ЦСКА и «Динамо» в 20-м туре РПЛ.
- Бело-голубые на выезде выиграли со счетом 4:1.
- С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.
- Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.
Несмотря на крупное поражение, Бубнов поставил ЦСКА пятерку. По его подсчетам, команда Фабио Челестини выполнила 906 технико-тактических действий при 14 процентах брака.
Худшая оценка у получившего красную карточку Гонду – единица. Двойку с минусом получил защитник Матеус Рейс, подписанный зимой.
Источник: «Коммент.Шоу»