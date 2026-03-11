Бубнов удивил оценкой ЦСКА за поражение 1:4 от «Динамо»

11 марта, 01:16
11

Футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал дерби между ЦСКА и «Динамо» в 20-м туре РПЛ.

  • Бело-голубые на выезде выиграли со счетом 4:1.
  • С 17-й минуты армейцы играли вдесятером после удаления Лусиано Гонду.
  • Видеообзор матча на «ВЭБ Арене» можно посмотреть здесь.

Несмотря на крупное поражение, Бубнов поставил ЦСКА пятерку. По его подсчетам, команда Фабио Челестини выполнила 906 технико-тактических действий при 14 процентах брака.

Худшая оценка у получившего красную карточку Гонду – единица. Двойку с минусом получил защитник Матеус Рейс, подписанный зимой.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Бубнов Александр
Комментарии (11)
boris63
boris63
Главную двойку должен получить Челестини, что не подготовил команду к началу второй части сезона. Армейцы всегда входили во вторую часть сезона уверенно, почти не проигрывали, и все это подмечали. А сейчас полный швах.
Таврида
Таврида
Тут с Бубновым согласен, Рейс какое-то стихийное бедствие, он хоть понимает функции ЗАЩИТНИКА? Гонду не центрнап, это очевидно.
Томик
Томик
На мой взгляд, это была лучшая игра коней в текущем сезоне. По крайней мере из тех, что смотрел. Удивительно, набрали огромное количество лишних очков, а когда сыграли прилично - разгромно проиграли.
subbotaspartak
subbotaspartak
Очень сильны в сезоне. Кони. Как обскакало их Динамо? Незнамо...
zigbert
zigbert
В общем-то Бубнов прав. В этой игре не смотря на счёт не все было так однозначно.
САДЫЧОК
САДЫЧОК
Всё по делу, а главное аргументировано- а не так как кричат горлопаны ПономаревоЛовчевыЧердаки с Губерниевым и всякими Кончельскисами.
Интерес
Интерес
Отличные оценки получили те,после выхода которых команда встала...Пора снова в спецучреждение-весеннее обострение у футбольного шамана.
