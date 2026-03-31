Агент Тюкавина оценил шансы игрока побить рекорд Дзюбы в сборной

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина ответил на вопрос о перспективах побить рекорд Артема Дзюбы по голам за сборную России.

«Костя – командный игрок, поэтому не зацикливается на цифрах. Ему интереснее, чтобы приезжали серьезные сборные. Сможет ли он побить рекорд Дзюбы по голам за сборную? Это достижимо. Но как говорится: «Хочешь рассмешить бога – расскажи ему о своих планах». Поэтому самое главное, чтобы не было травм. Если все будет складываться хорошо, то, конечно, догоним», – сказал Сафонов.