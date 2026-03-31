Слуцкий определил лучшего тренера РПЛ

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий назвал лучшего, по его мнению, тренера в российской Премьер-лиге.
«Мусаев. Команда идет на первом месте, команда стабильно показывает результат, команда не проваливается.
Из минимальной обоймы он выжимает максимум. Даже не в лучших состояниях нет явных провалов», – сказал Слуцкий.
- 42-летний Мусаев – главный тренер «Краснодара».
- В прошлом сезоне команда под его руководством впервые в истории стала чемпионом России.
- В текущем розыгрыше РПЛ краснодарцы лидируют с 49 очками в 22 турах.
- Их следующий соперник – «Ахмат» (4 апреля).
Источник: «Это футбол, брат!»