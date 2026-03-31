Слуцкий прокомментировал конфликт Челестини и Мойзеса в ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мнением о конфликтной ситуации внутри ЦСКА.

Ранее стало известно о перепалке между защитником Мойзесом и главным тренером Фабио Челестини.

Бразильца отстранили от тренировок с основной командой.

Сообщалось, что Мойзес усомнился в компетентности Челестини и нарушил субординацию.

По информации Константина Генича, футболист сказал: «Ты на себя посмотри, как ты нас подготовил. И потом уже предъявляй претензии».

В кубковом матче с «Краснодаром» Мойзес был удален, получив две желтых карточки за две минуты.

Без него и Матеуса Рейса, удаленного еще в конце первого тайма, ЦСКА проиграл со счетом 0:4.

– Роман ЦСКА с Челестини подходит к концу?

– Понятия не имею. Но у Челестини ни разу не было длинной работы. Вам не кажется, что один успешный сезон с «Базелем» – это недостаточно для ЦСКА?

– Не может быть такого, что ЦСКА, обжегшись на Николиче, делает лишние движения для Челестини?

– Полностью согласен. Но дело в том, что Челестини – это не Николич. Николич – тренер с подтвержденными вещами. Здесь у вас нет никаких подтвержденных вещей, но вы уже домыслили. А интересы Челестини росли примерно как в сказке о рыбаке и рыбке.

Сейчас, насколько я знаю ситуацию, они не могут договориться, чтобы Мойзеса вернули в состав. Раньше ты, работая в таком клубе, как ЦСКА, понимал, что клуб доминирует. Нравится, не нравится тебе игрок, тяжело тебе с ним, легко, ты понимал, что это клубный актив, что ему платят деньги, что ты работаешь на клуб и ты должен мириться. Вот сейчас будет очень показательно, как они выйдут из ситуации с Мойзесом.

Сделает ли Челестини шаг навстречу клубу, при том что он явно клубу нужен, и насколько долго продлится этот конфликт? Ты можешь посадить Мойзеса, извини, ну, в матче с «Динамо Мх». Этим матчем можно проявить свою принципиальность, в уме думая, что это Махачкала, мы, наверное, и так справимся. А вот посмотрим, что дальше будет, в следующих матчах.