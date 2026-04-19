Ветеран ЦСКА прокомментировал пребывание в шорт-листе клуба Слуцкого и Талалаева

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о ситуации в клубе, где вскоре могут сменить главного тренера.

«Осенью всe было замечательно, был хороший футбол, но весну провалили. Сейчас встал вопрос об уходе Челестини. От любви до ненависти один шаг. Осенью любили, а весной разлюбили. Каждый тренер должен быть готов уйти в любой момент. Понятно, что надо делать какие-то выводы. Не только меня не устраивает ситуация, которая происходит в ЦСКА.

Талалаев может входить в список кандидатов ЦСКА, потому что в клубе анализируют тренеров. Но не верю, что это произойдeт. Будет удивление, если это случится. ЦСКА – это молодая команда, но молодeжь сейчас не тянет. Нужен тренер, который даст молодым футболистам развитие, создаст баланс в команде и будет бороться за кубки и призовые места. Не важно будет это Талалаев, Слуцкий или иностранец, главное, чтобы клубу было хорошо. Но российский специалист лучше.

Если со Слуцким не получится, ЦСКА будет искать иностранного тренера. Со Слуцким связано много приятных воспоминаний, выигранные титулы. С его возвращением будут связаны надежды, потому что история осталась в памяти болельщиков. Но дважды в одну реку не войти. Это будет давление на Слуцкого. Это в Китае он в фаворе, а сюда вернeтся, то сразу начнeтся пресс при неудачах. Тогда карьера в ЦСКА сразу закончится. Не факт, что Слуцкий придeт и сделает клуб чемпионом», – сказал Масалитин.