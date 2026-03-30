Кисляк ответил, как ему удалось распознать мошенников

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился опытом личного общения с телефонными мошенниками.
«Еще я очень доверчивый человек – не изъян, но все же. Всем доверяю.
Ну, кроме мошенников – как-нибудь наберут: «Это доставка алкоголя, везем 10 бутылок грузинского вина» – «Да я же не пью», – рассказал 20-летний футболист.
- Кисляк попал в систему ЦСКА в 2020 году.
- За главную команду армейцев он дебютировал в июле 2023-го.
- Статистика хавбека: 75 матчей, 11 голов, 8 ассистов.
- За сборную России провел 8 игр и отметился 1 забитым мячом.
- У него контракт с клубом до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
