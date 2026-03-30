Карпин: «Как я настраиваю игроков сборной? Бью их»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин дал комментарии перед товарищеским матчем с Мали.
– Настроение хорошее, рабочее, потренировались, готовимся к игре. Наш настрой – нужно выиграть, как и в любом матче.
Африканские сборные имеют мощные антропометрические данные. Они мощные, технические. Мали – организованная команда, особенно в обороне.
Последний раз Мали пропускали два гола в 2024 году. Больше одного гола они не пропускают – либо на ноль, либо всего один. Будет тяжело.
По поводу ставок не знаю – никогда в жизни не ставил. Но я сказал, что за последние два года они больше одного не пропускали. Так что, если поставите, что они нам забьют, то можете поставить.
– Был ли матч, когда вы думали, что была катастрофа, но случилось чудо?
– Например, в отборочных, в 2021 году, со Словакией. Мы играли безобразно, хотя выиграли 1:0. Везение и работа этому помогли.
– Как вы психологически настраиваете команду?
– Бью их. Лучше спросите игроков.
- Россия примет Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
- В предыдущем матче команда Валерия Карпина победила Никарагуа со счетом 3:1.