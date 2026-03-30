Тимощук составил рейтинг лучших игроков в современной истории «Зенита»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук поучаствовал в опросе от пресс-службы FONBET Кубка России.
Ему предложили составить рейтинг лучших игроков в современной истории петербургского клуба из десяти предложенных кандидатов.
При этом Тимощук не знал, какого футболиста назовут следующим. Его топ-10 получился таким:
- Халк
- Анатолий Тимощук
- Андрей Аршавин
- Данни
- Малком
- Сердар Азмун
- Николас Ломбертс
- Александр Кержаков
- Артем Дзюба
- Владимир Быстров
Тимощук добавил бы в этот список Павла Погребняка, Владислава Радимова и Вячеслава Малафеева.
Источник: телеграм-канал FONBET Кубка России