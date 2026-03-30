«Локомотив» объявил о возвращении футболиста из сборной России

Вратарь Антон Митрюшкин досрочно вернулся в расположение «Локомотива» из сборной России.
«Раннее возвращение из сборной связано с ротацией на вратарской позиции.
Митрюшкин дебютировал в матче с Никарагуа, а его выход в завтрашней игре с Мали не планировался.
Остальным нашим игрокам удачи и без травм!» – написала пресс-служба железнодорожников.
- Россия примет Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
- В предыдущем матче команда Валерия Карпина победила Никарагуа со счетом 3:1.
- 30-летний Антон Митрюшкин вышел на замену на 67-й минуте.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»