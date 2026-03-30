«Локомотив» объявил о возвращении футболиста из сборной России

Вратарь Антон Митрюшкин досрочно вернулся в расположение «Локомотива» из сборной России.

«Раннее возвращение из сборной связано с ротацией на вратарской позиции.

Митрюшкин дебютировал в матче с Никарагуа, а его выход в завтрашней игре с Мали не планировался.

Остальным нашим игрокам удачи и без травм!» – написала пресс-служба железнодорожников.