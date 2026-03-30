Вердикт Слуцкого, кто сильнее – Черчесов или Карседо

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий сравнил российских и иностранных тренеров, работающих в РПЛ прямо сейчас.

– Раньше к нам приезжали Эмери, Виллаш-Боаш, Спаллетти, которые гарантированно мировые топы. Сегодня приезжают тренеры из Швейцарии, Греции, с Кипра, которые не могут быть сильнее лучших российских специалистов априори.

Поэтому первые четыре команды чемпионата возглавляют российские тренеры. Мы стали привозить достаточно средних тренеров.

Меня очень удивляло, что Черчесов не работал. Сейчас он работает качественнее всех. Какой был «Ахмат» и какой стал? Никого не удивляет, что они могут обыграть кого угодно, очень стабильно играют.

– Он сильнее Челестини и Карседо?

– Да. Самый качественный иностранный тренер, работавший в РПЛ в последние годы, – Николич. Ивич в длинную качество все-таки не подтвердил.