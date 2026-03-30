Мостовой резко высказался о составе сборной России

30 марта, 23:34
2

Александр Мостовой недоволен раздутой заявкой и текучкой кадров в национальной сборной России.

«Трудно определить уровень нынешней сборной, потому что каждый раз вызывают по 40 человек. У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной.

Поэтому какие-то выводы можно будет делать только тогда, когда начнутся серьeзные игры, когда будут перелeты, переезды, когда глаза туман, ноги не бегут, руки не шевелятся.

Когда это придeт – тогда будем говорить: «мы – не мы», – заявил Мостовой.

  • Россияне примут Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
  • В предыдущем матче команда победила Никарагуа со счетом 3:1.
  • Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Россия Мостовой Александр
Комментарии (2)
DOCTOR PENALTY
1774905720
Вот это Царь сформулировал лысого. ))
Ответить
АЛЕКС 58
1774931257
Сегодня вечером ожидаются матерные речи до,во время,и после игры. И не только в раздевалке команды
Ответить
