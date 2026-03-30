Мостовой резко высказался о составе сборной России

Александр Мостовой недоволен раздутой заявкой и текучкой кадров в национальной сборной России.
«Трудно определить уровень нынешней сборной, потому что каждый раз вызывают по 40 человек. У нас каждый футболист с российским паспортом уже игрок сборной.
Поэтому какие-то выводы можно будет делать только тогда, когда начнутся серьeзные игры, когда будут перелeты, переезды, когда глаза туман, ноги не бегут, руки не шевелятся.
Когда это придeт – тогда будем говорить: «мы – не мы», – заявил Мостовой.
- Россияне примут Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
- В предыдущем матче команда победила Никарагуа со счетом 3:1.
- Сборная России отстранена от международных соревнований более четырех лет.
Источник: «Советский спорт»