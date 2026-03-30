В Госдуме объяснили принципиальную позицию Минздрава против пива на стадионах

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова оценила запрет от Министерства здравоохранения на возобновление продажи пива на стадионах.

«Было понятно, что при рассмотрении этого законопроекта будет непросто преодолеть статистику, которую ведет Минздрав.

Минздрав – про здоровье. Пиво разве про здоровье? Нет, конечно. Они будут принципиально стоять против возвращения пива на стадионы.

Минздрав видит по своей статистике, что, когда убрали пиво со стадионов, убрали его рекламу, люди стали меньше пить, стали здоровее.

Конечно, Минздрав захочет закрепить этот эффект и не будет одобрять возвращение пива на арены.

Есть аргумент, что средства с продажи пива пойдут на развитие спорта. А разве с других источников нельзя найти средства для спорта? Только с пива можно?

Но мнение Минздрава – это же еще не все правительство РФ. Если нужно вернуть продажу пива на стадионы и есть большой плюс в этом, тогда должен включиться экономический блок, Минфин, чтобы показать, какую пользу принесет это государству», – сказала Журова.