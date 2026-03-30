  • В Госдуме объяснили принципиальную позицию Минздрава против пива на стадионах

В Госдуме объяснили принципиальную позицию Минздрава против пива на стадионах

30 марта, 23:59
2

Депутат Государственной Думы России Светлана Журова оценила запрет от Министерства здравоохранения на возобновление продажи пива на стадионах.

«Было понятно, что при рассмотрении этого законопроекта будет непросто преодолеть статистику, которую ведет Минздрав.

Минздрав – про здоровье. Пиво разве про здоровье? Нет, конечно. Они будут принципиально стоять против возвращения пива на стадионы.

Минздрав видит по своей статистике, что, когда убрали пиво со стадионов, убрали его рекламу, люди стали меньше пить, стали здоровее.

Конечно, Минздрав захочет закрепить этот эффект и не будет одобрять возвращение пива на арены.

Есть аргумент, что средства с продажи пива пойдут на развитие спорта. А разве с других источников нельзя найти средства для спорта? Только с пива можно?

Но мнение Минздрава – это же еще не все правительство РФ. Если нужно вернуть продажу пива на стадионы и есть большой плюс в этом, тогда должен включиться экономический блок, Минфин, чтобы показать, какую пользу принесет это государству», – сказала Журова.

  • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
  • Власти временно снимали его во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
  • РПЛ сейчас на международной паузе.

Еще по теме:
Зобнин определил свое место в 104-летней истории «Спартака»
Дуглас Сантос хочет покинуть «Зенит» 2
«Балтика» увеличила цену на Андраде на фоне интереса «Зенита» 6
Источник: «Все про спорт»
odessakmv
1774928822
"Минздрав – про здоровье". ???? 99% населения поспорят и только около 1%, это которые - "денежные доктора-убийцы" - будут согласны
Foxitkuban
1774932421
Вот когда смотришь на состояние наших региональных поликлиник и больниц, на их техническое оснащение, на комплектацию бригад скорой помощи, на зарплаты врачей и медсестер, на лекарства для детей, на которые всей страной собираем через СМС, сразу приходит на ум, что "Минздрав – про здоровье". Если кто-то хочет пива, он его выпьет независимо от запретов. Запрещая людям дополнительный источник эндорфинов, Минздрав забывает еще об одном здоровье человека - ментальном.
Главные новости
Примера. «Реал» потерял очки с «Бетисом», пропустив на 94-й минуте от Бельерина (1:1)
00:03
Лапочкин оценил спорный пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:59
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
Вчера, 22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
Вчера, 22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
Вчера, 21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
Вчера, 20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
Вчера, 19:58
9
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
Вчера, 23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
Вчера, 23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
Вчера, 22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
Вчера, 22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
Вчера, 21:57
3
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
Вчера, 21:31
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
Вчера, 21:11
1
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
Вчера, 20:59
15
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
Вчера, 20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
Вчера, 20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
Вчера, 19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
Вчера, 19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 18:59
17
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
Вчера, 18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
Вчера, 18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
Вчера, 17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
Вчера, 17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Вчера, 17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
Вчера, 16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
Вчера, 16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
Вчера, 16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
Вчера, 15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
Вчера, 15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
Вчера, 15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
Вчера, 15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
Вчера, 15:12
13
Все новости
