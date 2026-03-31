Слуцкий проанализировал игру «Спартака» при Карседо

31 марта, 00:48
16

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий поделился мыслями о работе Хуана Карлоса Карседо в «Спартаке».

– У «Спартака» очень качественный и длинный состав. Но «Спартаку» при разных тренерах не хватало баланса.

При Карседо все то же самое. У них потрясающий атакующий потенциал, но периодически смотришь и думаешь: «Они же в каждой атаке соперника могут пропустить».

Я думаю, что Карседо – вариант тренера а-ля Личка: большой перекос в атакующую историю, огромное количество вещей, которые могут реализовываться в атаке, но когда я пытаюсь найти системность в обороне, не могу ее найти.

Такие клубы, как правило, будут забивать, но у них не будет стабильности, которая в итоге даст высокое место.

– Может, этот сезон для Карседо – это просто попробовать?

– Так нельзя. Тренер всю ночь думал, но все равно остался тем же тренером, которым он и ложился, хотя хотел измениться.

Что значит «попробовать»? У тебя была такая предсезонка, которой летом не будет. Глупо не использовать два месяца, чтобы наработать все свои идеи.

Внутренне меня очень огорчило, что «Спартак» вышел на «Зенит» без нападающего. Они доминировали в первом тайме, но, на мой взгляд, завершение подхрамывало, потому что не было нападающего. Ты ничем не рискуешь – ну, сделай уже!

Идею в обороне я не понимаю. Не вижу ее. Все кричат на Максименко: «Да сколько он голов пропустил! Да какой он…» Да «Акрон» с легкостью создавал моменты в каждой атаке. Так не может быть.

  • «Спартак» идет на шестом месте в таблице РПЛ с 38 очками в 22 турах.
  • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 11 баллов, от топ-3 – 6.
  • В FONBET Кубке России московская команда дошла до 2-го этапа 1/2 финала Пути регионов, где встретится с «Зенитом».
  • Следующий соперник красно-белых – «Локомотив» (5 апреля).

Комментарии (16)
шахта Заполярная
1774908391
Каждый суслик, агроном.
FWSPM
1774917328
прав но по карседо пока делать выводы рано. идеи неплохие но не с этими исполнителями. посмотрим сезон до конца
zigbert
1774927941
Не думаю что Карседо о всех этих недостатках не знает.Посмотрим что будет дальше.
alp
1774943736
я конечно хз, но помоему это не этично комментировать одному гт работу другого гт. в щщи сунуть или облаять на прессухе - это пожалуйста. но тут слуцкий точно неправ
Good_win_ФКСМ
1774953604
качающемуся блогеру-губошлепу сперва надо разобраться в причинах вылета с позором своего клуба из азиатской ЛЧ и причин невыигрыша в течение двух лет подряд посредственного чемпионата при условии, что его команда пользуется админ.поддержкой... да заодно вспомнить, какая была у него игра в бытность ГТ ЦСКА: схема бей-беги, выбивай вперед, а там, авось, забьют... явно была не для того состава качественных игроков...
