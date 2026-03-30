Травмированного капитана «Краснодара» досрочно вернули в клуб

Федерация футбола Армении (ФФА) сообщила о возвращении Эдуарда Сперцяна в «Краснодар».
25-летнего полузащитника досрочно отпустили в расположение клуба из-за травмы.
«Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьезная.
У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока.
В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», поэтому просим обращаться за дальнейшими разъяснениями в клуб», – заявили в пресс-службе ФФА.
- Сперцян – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне армянский полузащитник забил 12 голов и сделал 16 ассистов в 31 матче.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
- Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.
Источник: «РБ Спорт»