Травмированного капитана «Краснодара» досрочно вернули в клуб

Федерация футбола Армении (ФФА) сообщила о возвращении Эдуарда Сперцяна в «Краснодар».

25-летнего полузащитника досрочно отпустили в расположение клуба из-за травмы.

«Результат магнитно-резонансной томографии показал, что травма Эдуарда не очень серьезная.

У него было большое желание играть, однако для тренерского штаба сборной Армении по футболу приоритетом является здоровье игрока.

В данный момент Сперцян уже не находится в расположении национальной команды и вернулся в «Краснодар», поэтому просим обращаться за дальнейшими разъяснениями в клуб», – заявили в пресс-службе ФФА.