Черчесов прокомментировал мартовские матчи сборной России

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о товарищеских встречах сборной России в марте.

Россияне примут Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.

В предыдущем матче команда победила Никарагуа со счетом 3:1.

«Институт сборной должен существовать. Я это всегда говорю. Ситуация не самая приятная. Но сборная должна играть. Другое дело, какие у нее цели и задачи.

Врать не буду, игру с Никарагуа смотрел не полностью, потому что был занят своими клубными делами. Посмотрел игру Лечи [Садулаева] и Георгия [Мелкадзе]. Рад, что они приняли участие в игре и получили удовольствие.

Я уже не раз говорил, что любой прогресс футболиста – его заслуга. Задача тренерского штаба оценить игрока. Георгия я знаю уже давно. Понимаю, что он умеет, какой у него характер. Наша задача – подсказать. Все остальное он принимает и работает.

Рад, что он дебютировал и тому, что еще один игрок сборной появился в «Ахмате». Также рад за Лечи, который забил. Ждем завтрашней игры. Надеюсь, они свои минуты получат и полные энергии приедут к нам», – заявил Черчесов.