  Черчесов прокомментировал мартовские матчи сборной России

Черчесов прокомментировал мартовские матчи сборной России

30 марта, 22:52
2

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о товарищеских встречах сборной России в марте.

  • Россияне примут Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
  • В предыдущем матче команда победила Никарагуа со счетом 3:1.

«Институт сборной должен существовать. Я это всегда говорю. Ситуация не самая приятная. Но сборная должна играть. Другое дело, какие у нее цели и задачи.

Врать не буду, игру с Никарагуа смотрел не полностью, потому что был занят своими клубными делами. Посмотрел игру Лечи [Садулаева] и Георгия [Мелкадзе]. Рад, что они приняли участие в игре и получили удовольствие.

Я уже не раз говорил, что любой прогресс футболиста – его заслуга. Задача тренерского штаба оценить игрока. Георгия я знаю уже давно. Понимаю, что он умеет, какой у него характер. Наша задача – подсказать. Все остальное он принимает и работает.

Рад, что он дебютировал и тому, что еще один игрок сборной появился в «Ахмате». Также рад за Лечи, который забил. Ждем завтрашней игры. Надеюсь, они свои минуты получат и полные энергии приедут к нам», – заявил Черчесов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные Никарагуа Россия Ахмат Мали Мелкадзе Георгий Садулаев Лечи Черчесов Станислав
VVM1964
1774901928
"Институт сборной должен существовать...какие у нее цели и задачи ?" - я так и не услышал ответ для чего и какие же всё таки цели ??? Я так понимаю- чтобы бЫло и всё!...
zigbert
1774935482
Надо отметить что Меладзе сейчас достиг своей наилучшей формы.
