  • Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой

Черчесов назвал матч 29-го тура РПЛ, где одна команда будет мстить другой

10 мая, 10:15

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов поделился мнением о матче 29-го тура РПЛ «Динамо» – «Краснодар».

«Динамо» упустило шанс на трофей в этом сезоне – в драматичной борьбе, в непростом матче. И буквально через несколько дней бело-голубым вновь встречаться с тем же «Краснодаром», только уже дома. В чем может быть мотивация москвичей? Как ее найти в ситуации, когда в чемпионате для клуба уже ясно?

– В четверг на телевидении тоже обсуждали похожие вопросы. Я слушал коллег, которые играли в большой футбол, – и они тоже не могли ответить. Столько лет выступал за границей и ни разу не слышал слова «мотивация». Понимаете? Есть матч, который ты сегодня проиграл. Есть следующий. Потом еще один. Этот вопрос меня всегда ставит в тупик... Мотивация в том, что есть матч, придут зрители, ты отвечаешь за свой клуб, за свой флаг – в данном случае динамовский. К тому же есть соперник, которому ты только что уступил. Какая еще мотивация нужна?

Есть игра, в которой нужно выходить на поле. Кстати, Бундеслига научила меня этому как ничто другое – там нет времени переживать. Если начнешь, то через пару дней тебя сметет какая-нибудь «Бавария» – и даже не заметит. Потом «Байер», потом «Штутгарт», потом дортмундская «Боруссия». Если все время заниматься самокопанием, все закончится. Жизнь показывает: матч закончился – пять минут, и все. Не то чтобы я про него забыл, но тема закрыта, страница перевернута. Задача – проанализировать, а не переживать. Все, кто со мной работает, в этом убеждаются.

– Плюс, наверное, такие люди, как динамовские боссы Сергей Степашин и Юрий Соловьев, мягко говоря, не поймут, если бело-голубые выйдут спустя рукава на матч чемпионата?

– Во-первых, поражение в Кубке надо принять на всех уровнях. Это непростое дело. Вот мы сейчас говорили о Сафонове. Я тоже играл в полуфиналах еврокубков и уступал: один раз – в Кубке чемпионов, другой – в Кубке кубков.

Знаю, что такое большие поражения. С хорватами на ЧМ-2018 тоже все было очень болезненно. Любая неудача – это когда что-то закрывается, а потом что-то открывается. Поэтому еще раз повторю: на любом уровне ее надо принять. И на самом высоком клубном. Нужно все проанализировать и сделать следующий шаг. Говорю об этом не как дилетант, а человек с опытом.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • Матч «Динамо» – «Краснодар» состоится 11 мая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар Динамо Черчесов Станислав
