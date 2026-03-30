Пономарев сравнил Соболева и Гонду: «Он намного сильнее, опаснее и агрессивнее»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре зимнего новичка армейцев Лусиано Гонду и его бывшего партнера по «Зениту» Александра Соболева.
- ЦСКА забрал нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.
- В составе «Зенита» аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.
- За армейцев он провел 5 игр без результативных действий, но с красной карточкой.
«Футболисты почему-то не понимают, что переходы из команды в команду могут быть непростыми. Нападающим гораздо сложнее вписываться. Гонду может не прижиться в ЦСКА, может не понимать, что ему делать.
А столько разговоров было при переходе. В Питере это был неплохой игрок, забивал голы. Положение у Гонду сложное. Закиснет он.
В «Зените» мне сейчас нравится Соболев. Он стал играть наглее, агрессивнее, искать мяч, отрабатывать. Это очень здорово для нападающего.
Если Соболев будет работать и дальше над собой, не будет обращать внимания на прессу, то будет еще прогрессировать.
Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. Хотя в «Зените» Лусиано порой блистал, мне даже нравился. В ЦСКА он уже провел столько матчей, но совсем не понимает команду», – заявил Пономарев.
- У Соболева 4 гола в 6 матчах после зимней паузы.
- Он забил три мяча в трех последних играх РПЛ.
- Всего в сезоне-2025/26 форвард провел 29 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.