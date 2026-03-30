Пономарев сравнил Соболева и Гонду: «Он намного сильнее, опаснее и агрессивнее»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев высказался об игре зимнего новичка армейцев Лусиано Гонду и его бывшего партнера по «Зениту» Александра Соболева.

ЦСКА забрал нападающего в январе в обмен на Игоря Дивеева.

В составе «Зенита» аргентинец забил 13 голов и сделал 3 ассиста в 51 матче.

За армейцев он провел 5 игр без результативных действий, но с красной карточкой.

«Футболисты почему-то не понимают, что переходы из команды в команду могут быть непростыми. Нападающим гораздо сложнее вписываться. Гонду может не прижиться в ЦСКА, может не понимать, что ему делать.

А столько разговоров было при переходе. В Питере это был неплохой игрок, забивал голы. Положение у Гонду сложное. Закиснет он.

В «Зените» мне сейчас нравится Соболев. Он стал играть наглее, агрессивнее, искать мяч, отрабатывать. Это очень здорово для нападающего.

Если Соболев будет работать и дальше над собой, не будет обращать внимания на прессу, то будет еще прогрессировать.

Соболев намного сильнее, опаснее и агрессивнее, чем Гонду. Хотя в «Зените» Лусиано порой блистал, мне даже нравился. В ЦСКА он уже провел столько матчей, но совсем не понимает команду», – заявил Пономарев.