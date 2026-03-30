Карпин назвал игроков, досрочно покинувших сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подтвердил, что несколько футболистов вернулись в свои клубы.
«У Фомина сильный ушиб колена, отпустили в клуб. Митрюшкин и Тюкавин не приехали, потому что у нас достаточно нападающих и вратарей. Решили отпустить их после первой игры», – сказал Карпин.
Ранее стало известно, что эти игроки пропустили сегодняшнюю тренировку сборной.
Помимо них, расположение национальной команды досрочно покинули Матвей Сафонов и Валентин Пальцев.
- Россия примет Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
- В предыдущем матче команда Валерия Карпина победила Никарагуа со счетом 3:1.
