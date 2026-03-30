Пять футболистов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Мали

Стало известно о возможных кадровых потерях сборной России в преддверии товарищеской встречи с Мали.

За день до матча тренировку национальной команды пропустили пять игроков – вратарь Антон Митрюшкин, защитник Игорь Дивеев, хавбеки Даниил Фомин и Алексей Батраков, а также нападающий Константин Тюкавин.

Ранее сообщалось, что расположение российской сборной досрочно покинули Матвей Сафонов и Валентин Пальцев.