Пять футболистов пропустили тренировку сборной России перед матчем с Мали

Стало известно о возможных кадровых потерях сборной России в преддверии товарищеской встречи с Мали.
За день до матча тренировку национальной команды пропустили пять игроков – вратарь Антон Митрюшкин, защитник Игорь Дивеев, хавбеки Даниил Фомин и Алексей Батраков, а также нападающий Константин Тюкавин.
Ранее сообщалось, что расположение российской сборной досрочно покинули Матвей Сафонов и Валентин Пальцев.
- Россия примет Мали во вторник, 31 марта, в 20:00 по московскому времени.
- В предыдущем матче команда Валерия Карпина победила Никарагуа со счетом 3:1.
Источник: «РБ Спорт»