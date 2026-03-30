Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер сборной Мали ответил Аршавину, заявившему, что в мире знают только его и Канчельскиса

Тренер сборной Мали ответил Аршавину, заявившему, что в мире знают только его и Канчельскиса

30 марта, 22:29
5

Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт оспорил тезис Андрея Аршавина об известности российских футболистов за границей.

– Аршавин сказал, что весь мир знает только его и Канчельскиса из россиян.

– Конечно, называть себя единственной звездой – это так себе. Был титул чемпионов Европы 1960 года, финал чемпионата Европы 1968 года, когда Дасаев стоял. И после были известные фамилии, в числе которых Онопко и Карпин. Были 3:4 против Бельгии в 1986-м.

То есть более 60 лет топ-футбола у России есть в качестве истории. И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за «ПСЖ», и Головин, который играет за «Монако».

Может быть, другие игроки в Европе менее известны просто потому, что матчи РПЛ там не транслируются. Но я бы хотел повторить свою идею: всe равно игры выигрывают не звeзды, игры выигрывают команды.

  • Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
  • Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
  • Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
  • В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Мали Россия Аршавин Андрей Сентфьетт Том
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
NewLife
1774899328
Аршавин - просто плохо воспитанный индивидум. Уверин, что Головин никогда так не скажет.
Ответить
R_a_i_n
1774900916
Не, я конечно понимаю покер ливеру... Однако есть куча народу которые пылили в гейропе поболее чипсоеда и в истории клубов вложили ресурсов не мало. Карпин, Мостовой, Канчельскис, Онопко, Никифоров и т.д.
Ответить
VVM1964
1774902023
Приземлил зазнайку!)...
Ответить
ZAITZEFF2011
1774926092
в 1968 когда Дасаев стоял? Увольте нах этих писак уже...
Ответить
FFR
1774941007
В 1968 году Дасаеву было 11 лет. Работники Бомбардира, если выражаться словами Мостового, точно не футбольные люди.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 