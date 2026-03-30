Главный тренер сборной Мали Том Сентфьетт оспорил тезис Андрея Аршавина об известности российских футболистов за границей.
– Аршавин сказал, что весь мир знает только его и Канчельскиса из россиян.
– Конечно, называть себя единственной звездой – это так себе. Был титул чемпионов Европы 1960 года, финал чемпионата Европы 1968 года, когда Дасаев стоял. И после были известные фамилии, в числе которых Онопко и Карпин. Были 3:4 против Бельгии в 1986-м.
То есть более 60 лет топ-футбола у России есть в качестве истории. И сейчас у вас есть и Сафонов, который играет за «ПСЖ», и Головин, который играет за «Монако».
Может быть, другие игроки в Европе менее известны просто потому, что матчи РПЛ там не транслируются. Но я бы хотел повторить свою идею: всe равно игры выигрывают не звeзды, игры выигрывают команды.
- Аршавин закончил карьеру в 2018 году, поиграв за «Зенит», «Арсенал», «Кубань» и «Кайрат».
- Он завоевал 6 трофеев в составе «Зенита» и еще 2 в составе «Кайрата».
- Со сборной России Андрей стал бронзовым призером Евро-2008.
- В его активе 17 голов и 21 ассист в 75 матчах за национальную команду.