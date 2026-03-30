  • Слуцкий – о тренере РПЛ: «Теряет абсолютно любые человеческие обличия»

Слуцкий – о тренере РПЛ: «Теряет абсолютно любые человеческие обличия»

30 марта, 20:41
18

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий осудил Андрея Талалаева за стычку в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

  • Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
  • Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).
  • Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.
  • «Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.
  • В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

«Балтика» – самая тренерская команда РПЛ. Я уверен, что ни один российский игрок «Балтики» не заиграет в топ-клубе. Это как игроки «Ростова» Бердыева – российские игроки потом не играли ярко в других командах.

Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Вообще все равно, что ему хотелось, что команда его не слышала. Я такого ни разу в жизни не видел.

Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он создает шоу, – это неправда.

Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было. Он просто *** [долбанул] мяч на трибуну.

Как вы думаете, что Талалаев говорил Акинфееву в свое оправдание? Я не могу читать по губам, но у меня есть версия. Я думаю, что он говорил: «Думал, сейчас дадут финальный свисток, поэтому я с радостью выбил мяч на трибуну». Это был единственно возможный аргумент. Никакого свистка не было, Кармо бежал быстро вводить аут.

Поэтому Талалаев абсолютно не прав. Оправдания, что он хотел помочь своей команде…Это все равно, что ты хотел помочь жене, поэтому убил пять человек.

Я бы лучше пропустил гол и проиграл, чем вот так поступил», – заявил Слуцкий.

Россия. Премьер-лига Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Балтика ЦСКА Слуцкий Леонид Талалаев Андрей
Комментарии (18)
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774892729
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА это эмоции, Талалаев напоминает Особенного, всё классно, переживает за исход матча ⚽️
Strig
1774894162
раскачивайся дальше ...
MaxRnD
1774894251
Днище решило хайпануть на Талалаеве и заодно для сочности картинки накинуть ещё немного фекалий и в сторону Бердыева. Лёня - крупный специалист в области работой ртом и шатания стульчаков
DOCTOR PENALTY
1774905264
Шёл бы ты, бегемотик-демагог, на шанх уй шеньхуа.
