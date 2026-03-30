Слуцкий – о тренере РПЛ: «Теряет абсолютно любые человеческие обличия»

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий осудил Андрея Талалаева за стычку в концовке матча 21-го тура РПЛ против ЦСКА.

Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ (один – условно) и оштрафовали на 300 тысяч рублей.

Тренера «Балтики» удалили в компенсированное время выигранного матча с ЦСКА (1:0).

Он спровоцировал стычку, выбив мяч на трибуны, когда армейцы должны были исполнить аут.

«Балтика» сейчас занимает в турнирной таблице четвертое место.

В следующем туре калининградцы сыграют на выезде против «Динамо Мх» (5 апреля).

«Балтика» – самая тренерская команда РПЛ. Я уверен, что ни один российский игрок «Балтики» не заиграет в топ-клубе. Это как игроки «Ростова» Бердыева – российские игроки потом не играли ярко в других командах.

Я очень высоко оцениваю Талалаева как тренера, но эпизод с ЦСКА возмутительнейший. Его невозможно защитить в этой ситуации. Вообще все равно, что ему хотелось, что команда его не слышала. Я такого ни разу в жизни не видел.

Талалаев в игровом стрессе теряет абсолютно любые человеческие обличия. Когда под это пытаются подвести, что он играет, что он создает шоу, – это неправда.

Когда у него оказался мяч, он его выбил, а потом под это подвел какую-то теоретическую базу. А ее не было. Он просто *** [долбанул] мяч на трибуну.

Как вы думаете, что Талалаев говорил Акинфееву в свое оправдание? Я не могу читать по губам, но у меня есть версия. Я думаю, что он говорил: «Думал, сейчас дадут финальный свисток, поэтому я с радостью выбил мяч на трибуну». Это был единственно возможный аргумент. Никакого свистка не было, Кармо бежал быстро вводить аут.

Поэтому Талалаев абсолютно не прав. Оправдания, что он хотел помочь своей команде…Это все равно, что ты хотел помочь жене, поэтому убил пять человек.

Я бы лучше пропустил гол и проиграл, чем вот так поступил», – заявил Слуцкий.