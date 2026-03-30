Кисляк рассказал о странном инциденте в метро: «Мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал собственную популярность.
– До сих пор удивляешься, когда узнают на улице?
– Да-да! Недавно с девушкой пришли в театр, а там все-таки другой контингент – не очень футбольный. Даже в театре человека три узнали.
А один раз, помню, в метро мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку – хотел показать тату ЦСКА.
- 20-летний Кисляк попал в систему ЦСКА в 2020 году.
- За главную команду армейцев он дебютировал в июле 2023-го.
- Статистика хавбека: 75 матчей, 11 голов, 8 ассистов.
- За сборную России провел 8 игр и отметился 1 забитым мячом.
- У него контракт с клубом до лета 2029 года.
- Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.
