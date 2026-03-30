Кисляк рассказал о странном инциденте в метро: «Мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк прокомментировал собственную популярность.

– До сих пор удивляешься, когда узнают на улице?

– Да-да! Недавно с девушкой пришли в театр, а там все-таки другой контингент – не очень футбольный. Даже в театре человека три узнали.

А один раз, помню, в метро мужчина встал передо мной и начал расстегивать рубашку – хотел показать тату ЦСКА.