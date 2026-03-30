Слуцкий раскрыл настоящую причину ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему Алексей Березуцкий в январе покинул тренерский штаб ЦСКА.

Клубная пресс-служба тогда сообщила, что специалист вынужденно ушел «по семейным обстоятельствам».

– Тимур Гурцкая выдвигал версию, что Березуцкий покинул штаб Челестини, потому что не чувствовал свою нужность.

– Конечно. При Николиче у Лехи был огромный фронт работы, с которым он блестяще справлялся, о чем говорит общекомандный результат.

Здесь, когда сидишь как клубная легенда… Леха чувствовал себя бесполезным.

После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.

ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.

Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.

Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.

Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).

​​​​​​​