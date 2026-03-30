Слуцкий раскрыл настоящую причину ухода Алексея Березуцкого из ЦСКА

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, почему Алексей Березуцкий в январе покинул тренерский штаб ЦСКА.
Клубная пресс-служба тогда сообщила, что специалист вынужденно ушел «по семейным обстоятельствам».
– Тимур Гурцкая выдвигал версию, что Березуцкий покинул штаб Челестини, потому что не чувствовал свою нужность.
– Конечно. При Николиче у Лехи был огромный фронт работы, с которым он блестяще справлялся, о чем говорит общекомандный результат.
Здесь, когда сидишь как клубная легенда… Леха чувствовал себя бесполезным.
- После зимней паузы армейцы проиграли 4 из 6 матчей, победив лишь «Краснодар» и «Динамо Мх» с одинаковым счетом 3:1.
- ЦСКА занимает пятое место в таблице РПЛ.
- Они набрали 39 очков в 22 турах чемпионата России.
- Отставание от лидирующего «Краснодара» – 10 баллов.
- Следующий соперник – «Акрон» (4 апреля).
Источник: «Это футбол, брат!»