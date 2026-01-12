Березуцкий покинул ЦСКА

ЦСКА сообщил об изменениях в тренерском штабе. Алексей Березуцкий покинул клуб.
«Габриэле Багаттини и Паоло Фаваретто вошли в тренерский штаб ПФК ЦСКА. Итальянские специалисты приступят к работе на первом сборе в Абу-Даби.
Габриэле – 39-летний тренер по физподготовке, ранее работавший в ряде швейцарских клубов, а также в сборной Швейцарии U19.
Паоло в нашей команде будет отвечать за стандартные положения. Последним клубом 58-летнего тренера была итальянская «Сампдория».
Алексей Березуцкий вынужден покинуть тренерский штаб по семейным обстоятельствам.
Мы благодарим Алексея Владимировича за работу, при этом ни в коем случае не прощаемся, а также желаем Габриэле и Паоло удачи в ЦСКА!» – написал клуб.
- Березуцкий входил в штаб ЦСКА с 2024 года.
- В 2021-2022 годах тренер возглавлял команду.
- Брат Алексея Василий возглавляет «Урал» из Первой лиги.
Источник: телеграм-канал ЦСКА