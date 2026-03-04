Быстров – о Соболеве и Дуране: «Пешеходы не могут выиграть конкуренцию»

Владимир Быстров не верит, что Александр Соболев вытеснит Джона Дурана из стартового состава.

Дуран появлялся на поле с первых минут в обоих матчах после зимней паузы.

Во вторник Соболев забил победный гол «Балтике» (1:0) в FONBET Кубке России после выхода на замену.

– Равная игра: все бились, старались, играли как могли, но «Зенит» сумел выиграть за счет единственного забитого гола.

Сашка порадовал: наконец-то забил. Видимо, Кубок России – его турнир.

– Конкуренция с Дураном дает свои плоды?

– Какая конкуренция? Пешеходы не могут выиграть конкуренцию даже у слабых футболистов.