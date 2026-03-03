Реакция Трампа на возможный отказ Ирана от участия в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что сборная Ирана может бойкотировать чемпионат мира.

Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.

Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

«Мне вообще все равно. Думаю, Иран – это страна, потерпевшая сокрушительное поражение. Их силы на исходе», – заявил Трамп.