Реакция Трампа на возможный отказ Ирана от участия в ЧМ-2026

3 марта, 23:59
3

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что сборная Ирана может бойкотировать чемпионат мира.

  • Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.
  • Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.

«Мне вообще все равно. Думаю, Иран – это страна, потерпевшая сокрушительное поражение. Их силы на исходе», – заявил Трамп.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.

Источник: USA Today
Чемпионат мира Иран
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1772583558
Врун,болтун
Ответить
Oldtrafford83
1772600009
бла бла бла от Донни)) А Иран терпилы если они туда поедут!!!
Ответить
FWSPM
1772610594
их туда показательно отвезут во главе с новым правительством
Ответить
