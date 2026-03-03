Реакция Трампа на возможный отказ Ирана от участия в ЧМ-2026

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что сборная Ирана может бойкотировать чемпионат мира.
- Сообщалось, что иранцы могут отказаться от участия в турнире из-за нападения Соединенных Штатов и Израиля.
- Их соперники по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
«Мне вообще все равно. Думаю, Иран – это страна, потерпевшая сокрушительное поражение. Их силы на исходе», – заявил Трамп.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
Источник: USA Today