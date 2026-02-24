На ЧМ-2026 в футболе могут ввести новое правило для борьбы с затяжками времени

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит новые методы борьбы с затяжками времени.

Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот – к назначению углового.

IFAB намерен утвердить обновления в правилах 28 февраля. Они вступят в силу 1 июля, но могут начать применяться уже на ЧМ-2026.

IFAB также посчитал успешным применение правила 8 секунд для вратарей. Согласно ему, судья назначает угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более 8 секунд.