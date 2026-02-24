Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На ЧМ-2026 в футболе могут ввести новое правило для борьбы с затяжками времени

На ЧМ-2026 в футболе могут ввести новое правило для борьбы с затяжками времени

Сегодня, 08:42
3

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит новые методы борьбы с затяжками времени.

Ожидается, что судьям предоставят право начинать пятисекундный обратный отсчет, если они посчитают, что игроки затягивают ввод мяча в игру при вбрасывании или ударе от ворот. Задержка более пяти секунд приведет к отмене вбрасывания, при ударе от ворот – к назначению углового.

IFAB намерен утвердить обновления в правилах 28 февраля. Они вступят в силу 1 июля, но могут начать применяться уже на ЧМ-2026.

IFAB также посчитал успешным применение правила 8 секунд для вратарей. Согласно ему, судья назначает угловой удар, если вратарь удерживает мяч в руках более 8 секунд.

  • Чемпионат мира-2026 стартует 11 июня.
  • Он пройдет в Мексике, США и Канаде.

Еще по теме:
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает» 57
Милонов спрогнозировал, что мексиканские наркокартели сделают с участниками ЧМ-2026 3
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ 24
Источник: ESPN
Чемпионат мира
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1771917135
Давно пора!
Ответить
NewLife
1771919900
Правильно ! Еще нужно правило, когда лежащих симулянтов будут выкидывать с поля.
Ответить
Айболид
1771929137
А хто время тянуть будет ,в матче супротив хозяйской дружины , у того "дядя Дональд со товарищи" президента страны с...дют .
Ответить
Главные новости
Дик Адвокат завершил 46-летнюю тренерскую карьеру
22:59
10
Аленичев унизительно высказался об игроках «Спартака»
22:54
6
Сперцян детально рассказал, как на него с конкретным вопросом вышла «Барселона»
22:29
Денисов отреагировал на критику от Смолова
21:57
1
Стало известно, какой суммы лишился «Ростов» из-за ухода «Ростсельмаша»
21:29
В «Ростове» прокомментировали потерю ключевого спонсора
20:59
1
Агент прокомментировал информацию о Коутиньо в ЦСКА
19:54
1
Реакция Мостового на Коутиньо в ЦСКА
19:24
1
Форвард «Зенита» может уйти в «Наполи»
19:15
18
Оценена вероятность перехода Коутиньо в ЦСКА
18:59
3
Все новости
Все новости
На ЧМ-2026 в футболе могут ввести новое правило для борьбы с затяжками времени
08:42
3
Пономарев: «Трамп – жесткий человек, а наше руководство сопли распускает»
Вчера, 23:36
48
Милонов спрогнозировал, что мексиканские наркокартели сделают с участниками ЧМ-2026
Вчера, 14:17
3
Адвокат покинул сборную Кюрасао, которую вывел на ЧМ
Вчера, 13:59
24
Губерниев отреагировал на хаос в Мексике перед ЧМ-2026
Вчера, 11:21
4
ФотоВ Мексике происходят масштабные беспорядки перед ЧМ-2026
Вчера, 00:47
6
Пономарев прошелся по ЧМ-2026: «Играют в итоге всякие ганы-фиганы»
18 февраля
2
Винисиус назвал фаворитов ЧМ-2026
16 февраля
Винисиус – о сборной Бразилии: «Анчелотти говорит, что мы выиграем чемпионат мира»
16 февраля
Азар одним словом описал ЧМ-2018 в России
16 февраля
1
Участие Месси в ЧМ-2026 под вопросом
14 февраля
7
ФотоСборная Англии продлила контракт с главным тренером
12 февраля
В сборной Англии определились с будущим Тухеля после чемпионата мира
12 февраля
3
Экс-футболист молодежной сборной Англии Чуквуэмека может сыграть за другую страну на ЧМ-2026
12 февраля
Нападающий сборной Испании пропустит ЧМ-2026
10 февраля
Черышев – о ЧМ-2018: «Это не я играл – Бог действует через людей»
9 февраля
2
Известен стадион-фаворит на проведение финала ЧМ-2030
5 февраля
1
В Германии открестились от бойкота ЧМ-2026
4 февраля
6
Хабиб дал прогноз на победителя ЧМ-2026
31 января
7
Ловчев не верит, что европейские страны бойкотируют ЧМ-2026: «Мне откровенно стыдно за такие дешевки»
29 января
10
Позиция Франции по возможному бойкоту ЧМ-2026
21 января
5
Мнение Губерниева насчет готовящегося бойкота ЧМ-2026
21 января
2
⚡️ В Европе обсуждают бойкот ЧМ-2026
20 января
51
Европейским странам предложили бойкотировать ЧМ-2026 из-за пошлин Трампа
20 января
15
Трамп использует ЧМ-2026, чтобы заявить о первом в истории контакте с инопланетянами
19 января
16
В Германии допускают бойкот ЧМ-2026 из-за притязаний Трампа на Гренландию
16 января
11
Милонов посоветовал россиянам не ехать на ЧМ-2026 в США: «Там могут убить или изнасиловать»
16 января
32
В Европе призвали отнять ЧМ-2026 у США
14 января
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 