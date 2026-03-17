Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

17 марта, 21:11
2

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о готовности принять в стране матчи чемпионата мира с участием Ирана.

  • Ранее ФИФА отказалась переносить игры иранской сборной из США.
  • Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?

– Они обсуждают это с ФИФА, чтобы выяснить, насколько подобное осуществимо, потому что изначально планировалось провести эти игры турнира в США.

Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира.

Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.

– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?

– Да.

  • ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
  • Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
  • Результаты жеребьевки финальной части чемпионата мира можно посмотреть здесь.
  • Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.


Источник: El Universal
Чемпионат мира Иран
...уефан
1773772042
...не, не взлетают такие гуси с этого болота...
Ответить
Император 1
1773773094
Молодцы, мексиканцы
Ответить
  • Читайте нас: 