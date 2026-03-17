Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о готовности принять в стране матчи чемпионата мира с участием Ирана.

Ранее ФИФА отказалась переносить игры иранской сборной из США.

Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.

– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?

– Они обсуждают это с ФИФА, чтобы выяснить, насколько подобное осуществимо, потому что изначально планировалось провести эти игры турнира в США.

Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира.

Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.

– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?

– Да.

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.

Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.

Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.



