Мексика готова принять матчи сборной Ирана на ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила о готовности принять в стране матчи чемпионата мира с участием Ирана.
- Ранее ФИФА отказалась переносить игры иранской сборной из США.
- Команда отказывается ехать в Штаты из-за американской атаки на их страну.
– Есть ли условия для того, чтобы Мексика приняла матчи Ирана на чемпионате мира?
– Они обсуждают это с ФИФА, чтобы выяснить, насколько подобное осуществимо, потому что изначально планировалось провести эти игры турнира в США.
Вопрос рассматривается, и мы сообщим вам, когда придет время. Мексика поддерживает отношения со всеми странами мира.
Посмотрим, что решит ФИФА, и после этого мы представим обновленную информацию.
– Значит, для Мексики это не проблема, это просто вопрос логистики в ФИФА?
– Да.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике следующим летом.
- Даты проведения турнира – с 11 июня по 19 июля.
- Соперники Ирана по групповому этапу ЧМ – Бельгия, Египет, Новая Зеландия.
Источник: El Universal